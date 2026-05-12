Çembere girişte scooter ile çarpıştı

Yeni Ercan Havalimanı yolu üzerinde scooter sürücüsü Serkan Şahin’e çarparak, ağır yaralanmasına neden olan Faruk Balıcak yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Şahin yoğun bakımda tedavi altına alındı

Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Ahmet Çapkın mahkemeye olguları aktardı. Polis, 24 Nisan saat 08.00 sıralarında Yeni Ercan Havalimanı yolu üzerinde meydana gelen kazada Faruk Balıcak yönetimindeki RP 311 plakalı aracın, Teknofest Çemberi’ne geldiğinde çember içinde seyreden araçlara öncelik vermeden giriş yaptığını, bu sırada çemberde ilerleyen Serkan Şahin’in kullandığı elektrikli scooter ile çarpıştığını söyledi.

Polis, kazada ağır yaralanan scooter sürücüsü Serkan Şahin’in Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını, araç sürücüsü Faruk Balıcak’ın da tutuklandığını belirtti.

Zanlı 3 kez mahkemeye çıkarıldı

Polis, zanlının 3 kez mahkemeye çıkarılarak toplam 15 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, entübe edilen ve solunum cihazına bağlanan Şahin’in durumunun iyiye gittiğini, cihazdan çıkarıldığını, gözünü açtığını ancak hayati tehlikeyi tam olarak atlatamadığını ifade etti.

Mahkemeden teminat emri

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, bir kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalamasına ve zanlının 30 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.