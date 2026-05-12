Kamalı Haber

Uyuşturucu madde araçta bulundu

Gönyeli’de meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan Bruton Kırusu yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Araçta arama yapıldı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Hülya Debreli olguları aktardı. Polis, 05.05.2026 tarihinde, saat 21.00 sıralarında, Gönyeli’de, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından, kullanımındaki araç içerisinde şüpheli olarak görülen zanlının üzerinde ve konu araçta yapılan aramada, aracın şoför kısmında vites konsolu yan plastiği içerisinde foil kağıdına sarılı yaklaşık bir gram 300 miligram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alınıp, zanlının suçüstü tutuklandığını söyledi.

İkametgahta suç unsuru bulunmadı

Polis, aynı gün zanlının kalmakta olduğu Girne’deki ikametgahında mahkeme emriyle yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını kaydetti. Polis, zanlının ifade verip suçunu kabul ettiğini söyledi.

Teminata bağlandı

Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede öğrenci olarak bulunduğunu belirten polis, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 80 bin TL nakit teminat yatırmasına ve haftada 2 gün ıspat-ı vücut yapmasına emir verdi.