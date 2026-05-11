Kamalı Haber

159 gündür kaçak yaşadıkları tespit edildi

KKTC'de ikamet izinsiz bulunmak suçundan tutuklanan İsrael Bilambu Basubi ile Andy Mwamba Tshılumbayı mahkemeye çıkarıldı.

Muhaceret ve Göç Dairesi denetim yaptı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mahmutcan Göçmen olguları aktardı. Polis, 07.05.2026 tarihinde saat 11:00 raddelerinde, Lefkoşa'da Surlariçi Sht. Erol Hasan Sokak üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesi ile İçişleri Bakanlığına bağlı Göç Dairesi tarafından yapılan kontrollerde zanlıların tespit edildiğini kaydetti.

159 gündür izinsiz kaldıkları belirlendi

Polis, İsrael Bilambu Basubi’nin 30.09.2025 tarihinden itibaren 159 gün, Andy Mwamba Tshılumbayı’nin ise aynı tarihten itibaren 159 gün KKTC'de ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı.

İhraç işlemleri başlatılacak

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, İçişleri Bakanlığı’ndan ifade temin edilmesi gerektiğini ve zanlılar adına ihraç yazısı yazılacağını belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

Muhaceret affı gündeme geldi

Zanlıların avukatı ise, ihraç işlemi tamamlanmadan muhaceret affının çıkması halinde müvekkillerinin bundan yararlanabileceğini söyledi.

Mahkemeden 8 gün tutukluluk kararı

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.