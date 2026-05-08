Gönyeli’de uyuşturucu operasyonu

Lefkoşa’da meydana gelen “uyuşturucu madde tasarrufu, alma ve verme” suçlarından tutuklanan Okechukwu Charles Nelson yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Evinde uyuşturucu bulundu

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli Polis Memuru Görkem Taşlı, mahkemede olguları aktardı. Polis, 03.05.2026 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından, Gönyeli’de zanlının kalmakta olduğu ikametgahta arama yapıldığını söyledi.

Kokain, hintkeneviri ve hap ele geçirildi

Polis, yapılan aramada 42 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 700 miligram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 1 adet uyuşturucu içerdiğine inanılan sarı renk hap ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas tartı cihazının bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Uyuşturucu sattığını itiraf etti

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, ifadesinde mart ayından beri uyuşturucu temin edip Lefkoşa ve Gönyeli’de çeşitli konumlara bırakarak maddi kazanç elde ettiğini itiraf ettiğini açıkladı.

8 gün tutukluluk verildi

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, ele geçirilen maddelerin analize ve Parmak İzi Şubesi’ne gönderildiğini, sonuçların beklendiğini ve zanlının ayrıca aranan şahıs olduğunu belirterek mahkemeden 8 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.