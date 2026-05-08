22 gram hintkeneviri ile yakalandı

Lefkoşa’da meydana gelen “uyuşturucu madde tasarrufu” suçundan tutuklanan Hüseyin Genç mahkemeye çıkarıldı.

Araç park yerinde şüpheli görüldü

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Memuru Enis Sabit, olguları aktardı. Polis, 29 Nisan 2026 tarihinde saat 19.00 sıralarında Lefkoşa’da bir araç park yerinde polis ekipleri tarafından devriye yapıldığı sırada, şüpheli olarak görülen zanlının üzerinde arama yapıldığını söyledi.

Evinde de arama yapıldı

Polis, zanlının üzerinde ve akabinde kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, tasarrufunda toplam 22 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan hassas terazi tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti.

9 gün ek süre alınmıştı

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, mahkemeye çıkarılarak 9 gün ek tutukluluk süresi temin edildiğini kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Teminatla serbest

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 10 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 2 kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.