Gönyeli’de uyuşturucu operasyonu

Gönyeli’de meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan Bruton Kırusu yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Araçta arama yapıldı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Memuru Mehmet Davulcu, olguları aktardı. Polis, 05.05.2026 tarihinde saat 21.00 sıralarında Gönyeli’de, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından, kullanımındaki araç içerisinde şüpheli olarak görülen zanlının üzerinde ve araçta arama yapıldığını söyledi.

Vites konsolunda bulundu

Polis, yapılan aramada aracın şoför kısmındaki vites konsolu yan plastiği içerisinde foil kağıdına sarılı yaklaşık bir gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare olarak alındığını ve zanlının suçüstü tutuklandığını belirtti.

Evinde suç unsuru bulunmadı

Polis, aynı gün zanlının Girne’de kalmakta olduğu ikametgahta mahkeme emriyle arama yapıldığını ancak kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını kaydetti. Zanlının ifade vererek suçunu kabul ettiğini de aktaran polis, ele geçirilen maddenin analiz sonucunun beklendiğini ve soruşturmanın sürdüğünü belirterek 5 gün ek süre talep etti.

Mahkemeden 5 gün tutukluluk

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 5 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.