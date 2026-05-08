Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma ve Tasarruf” suçlarından tutuklanan Hasan Özkural yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Araçta bonzai bulundu

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Memuru Ahmet Sinanoğlu, olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 1 Mayıs 2026 tarihinde saat 21.00 sıralarında İrsen Küçük Spor Tesisleri içerisinde bulunan araç park alanında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı polis ekibi tarafından zanlının kullanımındaki UJ 675 plakalı araçta arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan aramada ön yolcu koltuğu üzerinde bulunan sigara paketi, şeffaf naylon ve sakız kutusu içerisinde toplam yaklaşık 18 gram ağırlığında bonzai türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.

Gönüllü ifade verdi

Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını ve ardından gönüllü ifade verdiğini belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Cezaevine gönderildi

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.