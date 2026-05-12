710 gündür kaçak yaşam sürüyordu

KKTC'de izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanan MD Asraful Islam mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Doğucan Akdeniz mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 11.05.2026 tarihinde saat 13.05 sıralarında giriş çıkış dökümü almak için Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şube Amirliği’ne gelen zanlının yapılan muhaceret kontrolünde, 31.05.2024 tarihinden itibaren 710 gündür KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini ve zanlının suçüstü tutuklandığını söyledi.

İhraç işlemleri başlatıldı

Polis, zanlı hakkında ihraç yazısının yazıldığını, sonucun beklendiğini ifade ederek mahkemeden 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.