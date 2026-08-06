Kamalı Haber

Lefkoşa’da meydana gelen “Uyuşturucu Madde (Kokain) İthal, Alma ve Tasarruf” suçlarından tutuklanan C.Z., H.B.A. ve H.L. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Memuru Celal Durukan olguları aktardı.

Polis, 29.07.2026 tarihinde saat 20.55 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekibi tarafından Lefkoşa’da Hatice Tahsin Erören Sokak üzerinde bulunan yardım amaçlı kıyafetlerin içerisine bırakıldığı metal dolabın olduğu yerde şüpheli hareketler olduğu fark edilmesi üzerine konu yerin kontrol edildiğini, metal dolabın altında gizlenmiş vaziyette şeffaf naylon içerisindeki sigara paketinde kağıda sarılı yaklaşık 10 gram kokain bulunduğunu söyledi.

Pusu Operasyonunda Yakalandılar

Polis, olay yerinde pusu görevine başlandığını, saat 21.15 sıralarında zanlıların araçla metal dolabın yaklaşık 5 metre ilerisinde durduğunu ve aracın arka koltuğundan inen C.Z.’nin dolabın altındaki uyuşturucuyu aldığı sırada polis tarafından etkisiz hale getirilerek tutuklandığını belirtti. Araçta bulunan H.B.A. ile H.L.’nin de tutuklandığını kaydetti.

40 Bin 500 TL Toplayıp Kokain Aldıkları İddiası

Polis, yürütülen soruşturmada H.B.A. ile H.L.’nin ortaklaşa 40 bin 500 TL toplayarak, C.Z. aracılığıyla Güney Kıbrıs’tan kokain almaya karar verdiklerini, C.Z.’nin aranmakta olan bir şahısla irtibat kurarak uyuşturucu maddeyi temin ettiğini açıkladı.

Polis, zanlıların işledikleri suçları kabul yönünde gönüllü ifade verdiklerini de mahkemeye aktardı.

Bir Zanlı Cezaevine Gönderildi

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, H.B.A.’nın Nisan–Temmuz 2026 tarihleri arasında ülkede izinsiz ikamet ettiğini belirterek bu zanlı için tutuklu yargı, diğer iki zanlı için ise teminat talep etti.

Mahkemeden Cezaevi ve Teminat Kararı

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, H.B.A.’nın 30 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Yargıç ayrıca C.Z. ve H.L. hakkında yurt dışına çıkış yasağı, 100’er bin TL nakit teminat, ikişer kefilin 650’şer bin TL kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün ispat-ı vücut şartıyla tutuksuz yargılanmalarına karar verdi.