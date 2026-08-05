Kamalı Haber

Birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan tutuklanan M.A. mahkemeye çıkarıldı.

Güney Kıbrıs'tan Kaçak Geçiş Yaptığı Tespit Edildi

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Emre Kapuş mahkemeye olguları aktardı. Polis, 31 Temmuz 2026 tarihinde saat 02:00 raddelerinde Lefkoşa Adli Şube'ye gidip teslim olan zanlının yapılan soruşturmada Akıncılar bölgesinden birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’tan KKTC'ye kaçak yollar ile geçtiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde zanlının olay mahalline götürülerek geçmiş olduğu bölgeyi göstererek tespitinin yapıldığını kaydetti. Polis, zanlının kendisine okunan davayı kabul ettiğini açıkladı.

10 Günü Aşmayacak Süreyle Cezaevine Gönderildi

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, zanlının ülkede yasal statüsü olmadığını belirterek, 10 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 10 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.