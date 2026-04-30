Gönyeli’de meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan Bahman Shaban yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Bağış kutusunu kırarak parayı aldığı iddia edildi

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Süleyman Gürtaç olguları aktardı. Polis, 27 Nisan 2026 tarihinde saat 16:00 raddelerinde zanlının Alayköy Sanayi Sitesi içerisinde kapısı açık vaziyette bulunan Hacı Emine Adil Camisi’ne giriş yaptığını söyledi. Zanlının, cami girişinde bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’na ait plastik bağış kutusunu kırarak içerisindeki yaklaşık 5000 TL nakit parayı sirkat ettiğini belirtti.

Girne’de yakalandı, izinsiz ikamet de tespit edildi

Polis, zanlının 28 Nisan 2026 tarihinde Girne’de tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Yapılan muhaceret kontrolünde ise zanlının 15 Mart 2026 tarihinden itibaren 44 gündür KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini kaydetti. Zanlının mahkemeye çıkarılarak bir gün ek süre alındığını da ifade etti.

“Hırsız değilim, açtım” savunması

Mahkemede söz alan zanlı, “Ben hırsız değilim, camiye uyumaya gittim. İki gündür ekmek yemedim. Klimacıyım, çalışmak için buraya geldim. Ama beni çalıştırıp paramı vermediler, çalışma izni çıkarmadılar. İsterseniz Kıbrıs’taki tüm camilerin klimalarını ücretsiz temizlerim” dedi.

Mahkeme: 6 gün tutukluluk kararı

Polis, zanlının parayı ne yaptığının araştırılacağını belirterek 6 gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.