Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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Bazı dikkatli okurlar haklı olarak medya mensuplarına sitem ediyor...

Hani şu her gün 3-5 tane yakalanıp kelepçeli mahkemelere gidip gelen kaçak işçiler var ya!

Memleket kaçak cenneti olmuş haberimiz yok...

Kaçak yaşayanlar konusunda daha önce çok da umurunda olmayanlar şimdi bu konuda vitesi artırdı, köşe bucak kayıt dışı insan aranıyor!

Peki okurlar niye kızgın?

Ülkede kaçak çalışan var mı var...

Kaçaklar evlerinde boş oturmuyorlar ya!

Bir de onların çalıştıkları yerler var...

Tabi ki konu çalıştıranlar!

Vatandaş artık sormaya başladı;

Kaçak çalıştıranları niye elleri kelepçeli olarak görmüyoruz?

Bizde yetkili makamlara soralım;

Sahi yanlarında kaçak işçi çalıştıranlar nerede?

Onlara da yasal işlem uygulanıyor mu?

Uygulanıyorsa biz niye görmüyoruz?

...

Adı üstünde öğrenci yurdu...

Hani şu kaçak arkadaşlar var ya!

Cezaevi dolup taştığı için artık yurt dışı edilecekler öğrenci yurtlarında barınmaya başladı...

Maşallah oralarda otel fiyatları uygulanıyor!

Bizim devlet çok zengin ya...

Devlet buralara günlük bin 500 TL ödüyor!

Günde 3 öğün yemeğin de 900 TL olduğu söyleniyor...

Örneğin bir yurtta 100 tutuklu var adam başı konaklama ve yeme içme kişi başına 2 bin 400 TL tutuyor!

Alın size günde 240 Bin Türk Lirası...

Ayda da toplam 7 Milyon 200 Bin Türk lirası eder!

Bu işe akıl mantık yetmez...

İyi de kaçakların kalacağı yurtları ve fiyatları kim belirliyor?

Alın size başka bir uzmanlık sorusu...

Bu kadar zengin bir ülke olduğumuzu bilmezdik doğrusu!

...

Bazı kaçaklar da az uyanık değil hani...

Memleketlerine gönderilmeyi beleşe getirenler de yok değil!

Her biri için bizim devletin kişi başına yaklaşık bin dolar ödüyor...

Az değil tamı tamına 29 Bin Türk Lirası!

Hatta önce KKTC’ye oradan da Güney’e yasal olmayanlar da paracıklarını kazanınca tekrar KKTC’ye dönerek ‘bizi memleketimize gönderin’ diyorlarmış...

Geliyorlar, para kazanıp geri dönmek istiyorlar ve sonra da polise teslim olup bizi gönderin diyorlar!

Devlet de buna mecbur olduğu için milyonlarca lira yol paralarına gidiyor...

Vay uyanıklar vay!

Çok zeki ve kurnazca bir taktik doğrusu...

Biz de para bol ya!

...

Alkol, sigara ve tütüne artık ayda en az iki kere zam yapılıyor...

Bu konuda hiçbir itirazımız yok, olamaz da!

Peki ekmeğe yapılan 2 TL’lik zam da neyin nesiydi?

Defalarca yazdık, çizdik, lüks tüketime ne yaparsanız yapın ama garibanın ekmeğine dokunmayın diye...

Dinleyen yok ki!

Akıl eden hiç yok...

Alkol ve sigaraya 5-10 TL zam yaparken bunun üstüne 2 TL daha koy ama ekmeğe dokunma!

Siz hiç bazı kalabalık ailelerin evine 10’dan fazla ekmek girdiğini biliyor muydunuz?

Elbette nereden bileceksiniz ki!

Hatta ekmeğin fiyatından bile haberiniz olmadığından adımız kadar eminiz...

Yazıktır, günahtır garibanın, dar gelirlinin ekmeğine göz dikmek!

Biraz saksıyı çalıştırmak bu kadar mı zor yani...

MESAJ KUTUSU

Sayın Sadık GARDİYANOĞLU, K.T.Tabipleri Birliği’nin sahte reçeteden tutuklanan hekimler konusunda ihmalkarlık nedeniyle bakanlığınıza bağlı olan Sosyal Sigortalar Dairesi’ni mahkemeye vermeye hazırlandığını biliyor muydunuz? Tüm tutuklamaların durdurulmasını talep edecekleri konuşuluyor...

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Sayın Süleyman ULUÇAY, sağlık kurallarına uymayan bölgenizdeki restoranların mühürlenmesi vatandaş tarafından memnuniyetle karşılanıyor ancak halk sağlığını hiçe sayanların isimlerinin de deşifre edilmesini isteyen çok sayıda mesajlarınız gelmeye başladı, haberiniz olsun istedik...

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Sayın Hasan TAÇOY, siyasi kulislerde Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile son ziyaretinde kısa da olsa bir görüşme yaptığınız konuşulmaya başlandı. Meraklılar havadan sudan mı yoksa siyaset mi olduğunu soruyorlar, bakalım meraklarını giderecek misiniz?

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Sayın Ersin TATAR, Kanal T’nin hem de çok yüklü bir fiyata satılmasından sonra derin bir nefes aldığınız ve artık bazı eleştirilerden de kurtulduğunuz söyleniyor. Bir taşla iki kuş vurmak böyle bir şey olsa gerek değil mi?

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Sayın Koral BOZKURT, bölgeli bazı rakip meslektaşlarınız tanıtımını yaptığınız son projenizin inşaat izni olmadığı yönde ihbarlarda bulunmaya başladılar. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için ayrıntılı bir açıklama yerinde olacaktır düşüncesindeyiz...

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Sayın Fadıl AKSUN, ülkede bulunan kumarhaneler konusunda iradenin bizde olmadığı yönündeki açıklamalarınız kamuoyunda büyük ses getirip memnuniyetle karşılanırken deniz aşırı birilerini fazlasıyla rahatsız etti diye duyduk. Beğenmeyen de artık ayrı yatsın değil mi?

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Sayın Mehmet HARMANCI, Kıbrıs Türkünün tarihinde büyük önemi olan Berber Ahmet’in enkaz halindeki mekanını görenler burasının tadilatı konusunda girişim başlatmanızı isteyen isteklerde bulunmaya başladılar. Tarihi mekan ve değerlere sahip çıkmakta yarar görüyoruz...

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Sayın Narin Ferdi ŞEFİK, anlaşılan odur ki yargıya verilmeyen değer konusunda ilk günkü uyarılarınızı son güne kadar söylemeye devam edeceksiniz. Devlet kendi kurumlarına değer vermiyorsa başka kimlere çağrıda bulunmak gerek acaba, bu da çok ayrı bir mesele değil mi?

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Sayın Tankut RIFKI, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi internet sitesinin hizmete girmesi özellikle turizmle ilgilenenler tarafından hayli başarılı bulundu. Çok büyük bir eksikliğin giderildiğini ifade eden teşekkür mesajlarınız geliyor...

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Sayın Erbay GÖNELLİ, ülke futbol tarihinde önemli bir isim olarak sizi tanıdan kitabın yayın hayatına kazandırılması spor camiasında memnuniyetle karşılandı. Umarız diğer değerlerimiz de unutulmasın diye bu konuda kamusal bir girişimde bulunulur...

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