Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ektam Kıbrıs Ltd.’de yaşanan uyuşmazlığın çözümü ve taraflar arasındaki sağlıklı bir diyalog zemini oluşturulması amacıyla arabuluculuk görevi üstlendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, çalışanların haklarının korunmasıyla ilgili gelişmelerin hassasiyetle takip edildiği, bu kapsamda bugün taraflarla ilk görüşmenin yapıldığı açıklandı.

Açıklamada, “Bu süreçte temel önceliğimiz, çalışma barışının korunması ve çalışanların yasal haklarının gözetilmesidir.” denildi.

İş Yasası’nın ilgili maddeleri uyarınca toplu işten çıkarmalarda işverenin bildirim yükümlülükleri ve çıkarma gerekçelerine ilişkin yasal mevzuatın Bakanlık tarafından incelendiği belirtilen açıklamada, Bakanlığa henüz resmi bir iş feshi ihbarının ulaşmadığı kaydedildi.

Çalışanların haklarının korunması ve iş yerinin faaliyetlerinin sürdürülebilmesi amacıyla işçi ve işveren temsilcileriyle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’nun da katıldığı bir ön görüşme yapıldığı belirtilen açıklamada, Bakanlığın çalışma barışının sağlanması için çözüm odaklı çalışmayı ve sürecin içinde olmayı sürdüreceği ifade edildi.