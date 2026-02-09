(Kamalı Haber) - Ercan havaalanında meydana gelen "Kanunsuz Patlayıcı Madde İthal, Tasarruf ve Taşıma" suçlarından tutuklanan zanlı Emre Aksu yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Aysın Erdemirci olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 7 Şubat 2026 tarihinde saat 22:35 raddelerinde Ercan Havalimanı'nda Kale 12 diye bilinen X-ray cihazında İstanbul’da sakin zanlının KKTC’den çıkış yapmak istediği esnada tasarrufundaki siyah renk sırt çantası içerisinde bir adet 9 mm çapında canlı fişenk bulunarak emare olarak zapt edilerek zanlının suç üstü tutuklandığını söyledi. Polis, yapılan sorguda zanlının konu fişeği 6 Şubat 2026 tarihinde KKTC’ye gelirken beraberinde getirerek izinsiz ithal ettiğinin tespit edildiğini kaydetti. Polis memuru, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, emarenin balistik incelemeye gönderildiğini, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini söyledi. Polis, zanlının ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 10 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.