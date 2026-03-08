Gönyeli çemberi yakınlarında, bu sabah 09.30’da meydana gelen ikinci kazada bir kişi öldü.

Polis ismi henüz açıklanmayan kaza yapan aracın sürücüsü erkek şahsın, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini açıkladı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sabahın erken saatlerinde de, çember yakınındaki Ali Boy Büfe önünde meydana gelen kazada ismi açıklanmayan bir kadın ölmüştü.