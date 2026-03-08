Kurucu Meclis Üyesi, uzun yıllar bakanlık görevi yapan Salih Coşar hayatını kaybetti. Coşar için salı günü Cumhuriyet Meclisi’nde tören düzenlenecek.

-Öztürkler: “Siyasi hayatı boyunca ülkesine ve milletine bağlılığıyla bizlere her zaman örnek oldu”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler yayımladığı taziye mesajında, “Kurucu Meclis Üyesi, Ulusal Birlik Partisi ve Demokrat Parti’nin çeşitli kademelerinde görev yapmış, kıymetli büyüğümüz Salih Coşar’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım” dedi.

Coşar’ın, siyasi hayatı boyunca ülkesine ve milletine bağlılığıyla kendilerine her zaman örnek olduğunu vurgulayan Öztürkler, Coşar’ın gerek milletvekilliği, gerek bakanlık görevleri, gerekse Meclis Başkan Yardımcılığı dönemlerinde halka hizmet ettiğini, yol gösterici duruşuyla hafızalarda yer edindiğini belirtti.

“Onun aziz hatırası, ülkemize kattığı değerler ve hizmetleriyle daima yaşayacaktır” diyen Öztürkler, Coşar’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm camiaya başsağlığı diledi.

Öztürkler, Coşar için salı günü saat 09.30’da Cumhuriyet Meclisi’nde tören düzenleneceğini bildirdi.