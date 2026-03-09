Gıda Mühendisleri Odası (GMO) Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığına yeniden Beste Oymen seçildi.

Yapılan açıklamaya göre, KTMMOB Gıda Mühendisleri Odası’nın Olağan Genel Kurulu, cumartesi günü KTÖS binasında gerçekleştirildi.

Divan Başkanlığı’nın oluşturulması sonrasında Faaliyet Raporu okundu ve Mali Rapor okunup aklandı.

Oymen’in, Gıda Mühendisleri Odası’na yeniden başkan seçildiği Genel Kurul’da, Oda Yönetim Kurulu Üyeleri; Hülya Hüseyin, Mustafa Emindayı, Selin Akmal ve Vedia Artemel, Oda Yönetim Kurulu Yedek üyeliğine Rabia İltuş, Yağmur Özçelebi, Kısmet Baştürk ve Eda Nur Meydan seçildi. Denetleme Kurulu üyeliklerine de Oya Fedai ve Mustafa Akçaba getirildi.