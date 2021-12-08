Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Son günlerin yeni modası bu…
Öncelikle sokak diyor birçoğu!
Sokakta hak aramak yani…
Anladığım kadarıyla bu kesim sokağa inince dövizin anında düşeceğini hayal ediyor olsalar!
Eğer bunun bir garantisi varsa vallahi de billahi de biz iner ve en ön sıralarda yer alır, hatta sokak eyleminin süresiz devam etmesini bile önerebiliriz…
Öyle değil mi yani!
Madem ki biz sokağa inince döviz ıslah olup haddini bilecek, bunun için fedakarlık yapmayı kim istemez ki…
Bir de boykot durumları konuşulmaya başlandı!
Seçime gitmeme hali yani…
Anlaşılan bu UBP’ye karşı yapılacak, zira yine birinci parti olması kesin gibi, diğer muhalefet partileri de pek fazla umut vermeyince mantıklı gelebilir!
Peki su sefer ne olacak?
UBP kesin tek başına iktidara gelecek ve kaderimiz tamamen bu partiye bağlı olacak…
Boykot ve sokağı düşünenler niye birleşip daha büyük bir güç olma yolunu denemiyorlar diye hep kendi kendime sorardım!
Şimdi soruyu onlara yöneltelim;
Bu yöntemleri denerseniz UBP’yi şimdikinden çok daha güçlü bir hale getirirsiniz…
Hadi bırakın artı nazı niyazı da daha yol yakınken solda birlik için çaba gösterin ki hem kendi gücünüzü artırırken hem de UBP’nin gücünden ne koparırsanız artık!
Seçim demokrasidir…
Boykot da bir eylem şeklidir ama rejime destek olmaktan başka bir şeye de yaramaz!
…
Seçimlere artık çok az bir süre kalırken kötü bir geleneğimiz yine hortlamaya başladı…
Bazı partilerden istifalar yaşanmaya başladı!
Bu da elbette demokratik bir hak ama…
Seçime 5 kala olunca insanın midesi bulanıyor!
Hadi partini beğenmeyin istifa edebilirsin ama başka parti rozeti takmak kötü niyetlilik ve rant peşinde koşmanın ta kendisidir…
Sahi ne vaat ediyorlar size?
Para mı, pul mu ya da lanet olsun yine istihdam ve terfi filan mı?
Yahu hiç mi omurga yok sizde…
İnsanların gözünün içine baka baka sırıtarak bir de poz veriyorsunuz!
Seçim öncelerini ilk kez mi yaşıyorsunuz yoksa?
Siyasette yalan dolanın artık gelenek olduğunu ne çabuk unuttunuz!
Size verdikleri sözlerin kesinlikle tutulmayacağını bilmiyor musunuz?
Ya da birkaç gün olsa da verilen sözlerin gerçekleşeceğini hayal ederek kendinizi mi kandırıyorsunuz?
Siz böyle etik dışı yollara başvurursanız siyasiler ne yapmaz ki!
…
Önceki gün kaybedeceklerini bile bile aday oluyorlar diye yazmıştık ya…
Bazıları gücenmiş olsa gerek arayarak kendilerinin o listenin içinde olmadıklarını ifade etmeye çalıştılar!
Biz o yazıda kimseyi şahsi olarak hedef almamıştık ki…
Onun için bazılarının üstüne almalarının manası yoktur…
Genelleme yapmaya çalıştık!
Zaten bu artık bizde moda haline gelmiştir…
Kötü bir gelenektir!
Kazanmasının imkan ve ihtimali olmayan kişilerin zaten gerçek amaçları Meclis’te koltuk sahibi olmak değil tam tersine seçim sonrası ‘ben partiliyim’ mesajı vermektir…
Zaten bizdeki müdür ve müsteşarlıklar, yönetim kurulu üyeliklerinde köşe kapmaca oynandığını bilmiyor musunuz sanırsınız!
…
Son olarak aday olanlara birkaç öneriler yapmak isteriz, tabi ki haddimiz olmayarak…
Bir kere bir çoğu kesin çöpe gidecek olan kart bastırmaktan vazgeçiniz!
Öncelikle çevre kirliliği sonra da paranıza yazık olacak…
Üstünde resminiz olan çay kahve poşetleri asla dağıtmayınız, sadece küfür yersiniz!
Yemeler içmeler de öyle…
Meyhane sahipleri kızacak ama insanlara bize oy versin diye düzenlediğiniz geceler size tek oy bile getirmeyecektir!
Yemeğe davetli olanlar bir güzel yiyip içtikten sonra sizi unutacak ve yeni teklifler bekleyecektir…
Elbette çok paranız olabilir ama bunu daha iyi kullanabilirsiniz!
Örneğin bir takım yardım kuruluşlarına destek vererek…
Yine havyar barınaklarına ziyarette bulunup açlık sınırında yaşayan hayvanlara birkaç mama torbası bağışlayabilirsiniz!
Tabi ki en önemlisi de kapısını çaldığınız insanlara kendinizi çok ama çok iyi anlatarak…
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MESAJ KUTUSU
Sayın Erol UÇANER, Acil Durum Hastanesinde yakınları olanlar kendileriyle iletişim sorunları yaşadıklarını belirler mesajlar göndermeye başladı. Bu konuda bir girişim başlatmanız ricasında bulunuyorlar, haberiniz olsun istedik.
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Sayın Rauf DENKTAŞ, UBP’den kontenjan adaylığı fikrinden vazgeçtiğiniz konuşulmaya başlandı. Bu arada oylarınızı hangi partiye yönlendireceğiniz de merak konusu oluyor, alacağınız karar hayati nitelikte olabilir…
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Sayın Ersin TATAR, YÖK’ün KKTC’li öğrenciler için aldığı son karar bir çok öğrenci ve veliyi derecesiz üzdü. Bu ülkenin lideri olarak YÖK ile temasa geçmeniz ve en azından bu kararın gerekçelerini öğrenmeniz doğru olacak kanısındayız…
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Sayın Vakkas ALTINBAŞ, K-Pet’in bayilerine verdiği mesnetsiz talimatların daha beterini ALPET’in de uygulamaya koyduğu ve tamamen peşin satışlarla zor durumda bıraktığını söyleyen bayiler bunun altından çoğunun kalkamayacağını belirten mesajlar göndermeye başladı!
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Sayın Ali PİLLİ, uyuşturucu bağımlısı hastaların bundan böyle Barış Ruh Hastanesinde tedavi görecek olması özellikle aileler içinde infialle karşılandı. Biz devlet olarak o gençlere sahip çıkamazsak halleri ne olur hiç düşündünüz mü?
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Sayın Gürcan ERDOĞAN, önceki akşam parti etkinliğinde bir magandanın saldırısına uğradığınızı üzülerek öğrendik. Artık sokağa çıkmanın bile riskli olduğu bir süreç yaşıyoruz herkes kendine göre bir önlem almalıdır değil mi? Büyük geçmiş olsun!
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Sayın Aydın SOYER, seçim çalışmalarına bir profesyonel reklam ajansı ile başladığınız gözlemleniyormuş. Özellikle adaylık kesinleşince epey gerek olacak değil mi? Bu zorlu yolda başarılar dileriz ancak bazı sürprizlere de hazır olmak gerekli…
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Sayın Murat GEZİCİ, bu genel seçimlerde de en çok sizin yapacağınız anketlerin konuşulacağı belli oldu. Zira bir çok parti ile sözleşme imzalayarak çalışmalara başladığınız söyleniyor. Hadi bakalım hayırlı işler, bol kazançlar!
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Sayın Serhat AKPINAR, DP’den ikinci sıra kontenjan adaylığınız hayırlı olsun da bir çok kesimleri şaşırtan bir karar olarak algılandı. Hatta son dakikaya kadar kararınızı değiştirme ihtimaliniz olduğu da tahmin ediliyor. Umarız en doğru kararı üretirsiniz!