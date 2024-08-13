Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okullara yönelik saldırıları hakkında açıklama yaptı.

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Son 10 ayda Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulların yarısından fazlanın doğrudan saldırıya uğradığı belirtildi.

Gazze'de 4 Temmuz'dan bu yana zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okullara 21 saldırı düzenlendiği ve bu saldırılarda 274 Filistinlinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada, Gazze'de acilen ateşkese ihtiyaç duyulduğuna vurgu yapıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 39 bin 929 Filistinli öldü, 92 bin 240 kişi yaralandı.

Kaynak: rss