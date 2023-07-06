Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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Türkiye’de seçimler yapılıp yeni kabine oluştuktan sonra KKTC hükümeti ilk kez Ankara hükümeti ile görüşmek için çok büyük ihtimal yarın Ankara’ya uçuyor…

Bir kutlama ziyareti olarak görülse de kutlamanın çok ötesinde bir ziyaret olacağı haberleri sızmaya başladı!

Çok önemli kararların teyit edilip uygulamaya konulacağı ifade ediliyor…

Konu KKTC hükümeti Ankara’ya verdiği sözleri tutacak mı tutmayacak mı?

Zira geçmişte imzalanan işbirliği anlaşmalarının yarısı bile uygulamaya girmedi…

Ankara’daki kaynaklar bu ziyaretin eski ziyaretlere pek de benzemeyeceğini iddia ediyorlar!

Anlayacağınız bizimkiler hayli terleyeceğe benziyorlar…

Ortada havada kalan birçok konu var!

Ankara’nın geçmişe göre çok daha sert olacağını söylemek yanlış olmayacaktır…

…

AKSA’nın deniz altından kablo ile elektrik konusunun gündemin ilk maddesi olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz…

Hükümet ortakları her ne kadar bu projeyi onaylamış gibi gözükse de yine hükümet içinden çatlak sesler de gelmeye başladı!

Çünkü kablo ile elektrik konusu tamamen Ankara’nın bir projesi…

Bu proje uygulanmaya başladığı günden itibaren yönetim tamamen elimizden gidecek, ipler AKSA’nın eline geçecek!

Proje çalışmaları başlamış olsa da kimsenin elinde bir fizibilite raporu yok…

Yeni elektrik fiyatlarının ne kadar olacağını kimse söyleyemiyor bu da kafalardaki soru işaretlerini çoğaltıyor…

…

20 Temmuz tarihine artık sayılı günler kaldı…

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında gayet açık ve net konuşarak Ercan’ın bu tarihte açılması talimatını verdi ve açılışa kendisinin de geleceğini söyledi!

Yarın ki toplantıda bu konu büyük önem taşıyor çünkü şimdi ilgili şirket sözlerinde durmadı ve oyaladıkça oyaladı…

Bu konuda tek suçlu Taşyapı değil elbette!

Hükümetler kendisine verecekleri araziyi yıllardan beridir vermedikleri için Turanlı bunu hep koz olarak kullandı, kullanmaya da devam edecek…

Emrullah Turanlı bu araziyi alırsa solar enerji tarlası ile elektrikteki giderlerini azaltmayı hedefliyor!

Ancak arazinin halen askerin elinde olmasını da bir yer yere not etmek gerek…

Bir de güvenliğin özelleştirmesi konusu var!

Sözleşmede güvenlik konusu Taşyapı’ya verilmiş…

150 Güvenlik görevlisi Turanlı’ya büyük bir masraf açacak, onun için bu işi uzattıkça uzatma peşinde!

Bu arada Emrullah Turanlı’nın Erdoğan’dan başka kimseden talimat almayacağı konusunda bütün gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da olacak…

…

Bir diğer önemli konu sosyal konut meselesi…

Ankara Derinya’da bin yüz 92 sosyal konut sözü verdi ama şimdiye kadar bu konuda olumlu gelişme yaşanmadı!

Bu konuda bizim koalisyon hükümetine Ankara’da büyük baskı uygulanacağını tahmin etmek hiç de zor değil…

Para var, arazi var, her türlü destek sağlanıyor ama biz hala yaz uykusundayız!

Bizimkiler şimdiye dek her seçim öncesi siyasi rant için kırsal kesim arsası dağıttılar ama hiçbir zaman adil olmadılar, partili olmayanı dışladılar…

İşte sırf bu yüzden sosyal konut meselesi göründüğünden çok daha önemli bir hale geldi çünkü Ankara’nın bu işi sıkı takibe aldığı söyleniyor!

…

Ankara’nın Başbakan Ünal Üstel’e tam destek verdiği doğrudur…

Ama bize gelenlere göre kabinede bazı değişikler olması için de telkinlerde bulunulduğu söylentileri var!

Kamuoyu da bunu bildiği için konuyu sıkça gündeme getirmekte oldu oluyor havasındadır…

Peki Ankara bu konuda müdahil olmalıdır mı, bize göre kesinlikle olmamalıdır!

Zira şimdiye kadar yapılan müdahaleler kamuoyunda fazlasıyla eleştirilmiştir…

Ama gelin görün ki gelmiş geçmiş tüm hükümetlerin bir dilenci gibi Ankara’ya avuç açması da kabul edilemez bir durumdur!

Onun içindir KKTC hükümetlerinin kendi ayakları üzerinde duracak politikalar üretmesi kendi iradesine saygıyı da beraberinde getirecektir…

Ankara ziyaretinin geçmişteki ziyaretlere göre çok daha önemli olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz!

Ankara Kulisleri…

Aleviler kime oy verdi…

Türkiye 14 Mayıs 2023'de TBMM 28. döneminde görev yapacak 600 milletvekilini belirledi. İttifakların yarıştığı seçimde Alevi oylarının ise hangi partilere gittiği de belli olmaya başladı.

Araştırma kuruluşu TEPAV 2023 seçimlerini ile 2018 genel seçim sonuçlarını kıyaslayarak Alevi seçmenlerinin oylarının hangi bölgelerde hangi partilere kaydığını çıkardı. Araştırmanın sonucuna göre Alevi yerleşimlerinde CHP oylarını yüzde 11,5 oranında artırdı. Alevi vatandaşlardan gelen oylarını artıran ikinci parti ise HDP- Yeşil Sol oldu. AKP ise 2018'de yüzde 3,2 olan oy oranının ancak yüzde 5,2'ye çıkarabildi.

TEPAV üyesi araştırmacı Mert Uzunsoy, yapılan Alevi oyları araştırmasını paylaşarak oy oranlarındaki yükseltileri partilere göre açıkladı.

14 Mayıs 2023- 24 Haziran 2018 genel seçimlerinin kıyaslandığı araştırma çok merak edilen Alevi oylarının dağılımını da gözler önüne sermiş oldu.,

Mert Ulusoy paylaşımında seçim grafiklerini çözümleyerek "Alevi yerleşimlerinde CHP %11,5 oy artırmış durumda ancak hala 2011'deki seviyede değil.

2011'de bu oran %88 idi.

AK Parti %3 civarında bir oy almış görünüyor.

Bir kısmı sandık görevlileri olabilir.

TİP ise Türkiye genelinin 0,9 puan üzerinde.

HDP ise oylarının 2/3'ünü kaybetmiş. Barajın %7'ye çekilmesi Alevi seçmeni HDP'den uzaklaştırmış." belirlemesinde bulundu.

2018'DE HDP'NİN AĞIRLIKTA OLDUĞU YERLERDE ALEVİ OYLARI NASIL DEĞİŞTİ

2018 seçimlerinde HDP'nin birinci parti olduğu mahallelerin de mercek altına alındığı araştırma sonucuna barajın yüzde 7'e çekilmesi ile birlikte HDP'ye oy veren Alevilerin oylarını CHP almış görünüyor.,

Mert Ulusoy'un HDP'ye oy veren Alevi oylarının kıyaslandığı paylaşımında ise "2018'de HDP'nin birinci parti olduğu mahallelerde oy değişimleri. HDP %7 oy kaybederken, CHP'de %7,3 oy artışı var. AK Parti ise %0,8 oy kaybetmiş görünmektedir." bilgilerini paylaştı.



MERT UZUNSOY KİMDİR

Araştırmacı Mert Uzunsoy çalışmalarını TEPAV bünyesinde sürdürüyor. Ağırlıklı olarak Türkiye’deki seçimler ve siyasi coğrafyada yaşanan değişimlere ilgi çalışmalar yapan Mert Uzunsoy 2020 yılında Trakya Üniversitesi Ekonometri bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Lisans eğitimi devam ederken Ordu, Adana, Edirne ve Ankara’da değişen seçim aritmetiği üzerine çalışmalar yaptı. Eylül 2020-Ocak 2021 tarihleri arasında İstanbul’da bir hukuk bürosunda muhasebe bölümünde görev aldı. Ocak 2021-Şubat 2022 tarihleri arasında Türkiye Raporu’nda genel ve yerel seçimler üzerine araştırmalar yaptı. Daraltılmış bölge, dar bölge seçim sisteminin Türkiye’de uygulanması durumunda ortaya çıkması muhtemel sonuçları çalıştı. Araştırmalarını seçimlerde yanlış oy kullanımı, seçim sistemleri, Türkiye’nin siyasi coğrafyası, seçmen davranışını etkileyen faktörler, tarımda yaşanan gelişmelerin seçimlere etkisi, göç hareketlerinin seçim coğrafyasına etkileri konularında sürdürmektedir.

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CHP KULİSLERİ…

Cumhuriyet Halk Partisi'nde, ikinci tur sonrası başlayan 'değişim' tartışmaları sürüyor.

Son olarak partide 'değişim' çağrısını başlatan ilk isim olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “İktidar İçin Değişim” sitesi önceki gün erişime açıldı.

İmamoğlu’nun sosyal medya hesabından duyurulan sitede bir ‘değişim manifestosu’ da yer aldı.

"GENEL MERKEZ ÖNCE SEÇİM DİYOR"

Son olarak gazeteci Murat Yetkin, İmamoğlu’nun açtığı internet sitesiyle birlikte CHP'deki değişim için herkesin görüş belirtmesini istediğini ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu olağanüstü kurultaya zorladığını yazdı.

Yetkin, Kılıçdaroğlu'nun değişim ve liderlik vurgulu grup konuşmasından hareketle kaleme aldığı yazıda, "Kılıçdaroğlu aldığı bütün tepkilere rağmen Kurultaya dek istifa etmeme kararında görünüyor halihazırda. Bu süreci yangın soğutma, hasar tespit ve yeniden yapılanma çalışması olarak sürdürmek niyetinde görünüyor. Yani Genel Merkez önce seçim, sonra kurultay diyor" yorumunu yaptı.

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MESAJ KUTUSU

Sayın Ünal ÜSTEL, yarın ki Ankara ziyaretinde sürpriz bir şekilde kabine değişikliği talebiyle karşılaşabilirsiniz, bu nedenle şimdiden hazırlıklı olmanızda yarar görüyoruz. 3 ya da 4 ismin ismi fazlasıyla konuşulmaya başlandı, yeni isimleri belirlemekte yarar görüyoruz…

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Sayın Olgun AMCAOĞLU, Lefkoşa Organize Sanayi sitesine en sone zaman gittiniz bilmiyoruz ama bölgeye sağlam bir ekip göndermeniz şart oldu gözüküyor. Çevre kirliliği, kaldırım işgalleri, çukur sokaklar ve kanalizasyon kokusu artık çekilir gibi değil, haberiniz olsun istedik…

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Sayın İzlem Gürçağ ALTUĞRA, ilaç ihaleleri konusunda bakanlıktan ve özel şirketlerin birlikte çete oluşturdukları yönünde ciddi ihbarlar yapılmaya başlandı. Bazı olayların pek yakında Sayıştay’a taşınacağı yönünde haberler geliyor, umarız iyi niyetinizi kötüye kullananlar nedeniyle zarar görmezsiniz…

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Sayın Nazım ÇAVUŞOĞLU, eğitim sisteminde yeni dönemde köklü değişikliklere gitmek için özel bir ekip kurduğunuz tatil yapmadan çalışmalarını sonlandıracağınızı duyduk. Bu arada yeni sisteme sendikaların büyük tepki göstereceği ve yeni yıla eylemlerle gireceğinin garantisini verebiliriz, gazanız mübarek olsun…

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Sayın Ziya ÖZTÜRKLER, Güngör çöplüğü yangınında kundaklama şüphesinin de bulunduğunu biliyor muydunuz? Bazı kurumlar bu konunun peşine düştüler sizin de onlara katılmanız bekleniyor. Acaba diyoruz ihale konusu bunda etkili olmuş olabilir mi?..

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Sayın Kasım KUNİ, cezaevi aracından firar meselesi kafalarda bir değil çok kez soru işaretleri yarattı. Kamuoyunda yanlış yorum ve değerlendirmelerin önünü kesmek için konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapmanız bekleniyor…

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Sayın Ümit ÖZKIRAN, pek kıymetli eşinizin zamansız vefatını derecesiz üzüntü ile öğrendik, Merhumeye tanrıdan rahmet size ve tüm aileye sabırlar temenni ederiz. Allah geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler nasip etsin inşallah…

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Sayın Turgay DENİZ, Gönyeli-Lefkoşa trafiğini rahatlatmak için alınacak bir takım önlemlere evinizin orada olduğu gerekçesiyle tepki gösterdiğiniz konuşuluyor. Elbette haklı yönleriniz olabilir ama buradaki trafik çilesi de artık çekilmez hale geldi…

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Sayın Ayer YARKINER, 4 kişinin ölümüne neden olan trafik kazasında parçalanan araç konusundaki uyarılarınıza devlet erkanından her hangi bir açıklama gelip gelmediğini doğrusu çok merak ediyoruz. İnsan canına önem veren birileri kaldı mı acaba?

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Sayın Serhat AKPINAR, kendinizi tatil döneminde meyve ağaçları ve arılara adadığınız ve bu konuda yoğun mesai harcadığınız söyleniyor. Bu arada yakın dostlarınız petekli bal konusunda Müslüman malının ortak olduğunu hatırlatıyorlar, ne demek istiyorlar acaba dersiniz?

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