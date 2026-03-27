(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen “yaralama, kanunsuz bıçak taşıma ve sarhoşluk” suçundan tutuklanan Sami Karacan yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Erkan Yılmaz olguları aktardı. Polis, 23 Şubat 2026 tarihinde saat 23.00 sıralarında Tazminat Sokak üzerinde zanlının 100 miligram alkollü içki tesiri altında annesine sövdüğü gerekçesiyle 24 santimlik bıçağı B.A.’nın kaçmasına saplayarak, 8 santimlik kesi oluşmasına neden olduğunu kaydetti. Polis, zanlının olayın ardından bıçakla birlikte polise gelerek teslim olduğunu belirtti. Polis, yaralının tedavisinin ardından sabah saatlerinde taburcu edildiğini söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Ancak zanlı mahkemenin öngöreceği nakit ve kefil kefalet şartlarını yerine getiremeyeceğini söylemesi üzerine Yargıç Şevket Gazi, zanlının 30 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.