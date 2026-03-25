(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini suçlarından tutuklanan Mustafa Şoför yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Kenan Mulla olguları aktardı. Polis memuru Mulla, zanlının 2024 yılı eylül ayı içerisinde kendisine ait kırsal kesim arsasını evraklarının parsel numarası ve diğer bilgilerini değiştirerek, olmayan bir arsayı var gibi gösterip, Lefkoşa’da bir şahsa sattığını ve 30 bin sterlin aldığını söyledi. Polis, satın aldığı arsanın gerçekte var olmadığını, sadece kâğıt üzerinde görüldüğünü fark eden müştekinin 25 Aralık 2025 tarihinde şikayetçi olduğunu ve soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, sahte evrakların tedavüle sürüldüğü ilgili dairelerle yazışmalar yapıldığını ve 16 Mart’ta İskele’de tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis, zamlının iki kez mahkemeye çıkarılarak, 9 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, bu süre içerisinde, zanlıdan alınan el yazı imza örneğinin uzman incelemesine gönderildiğini, sonucun beklendiğini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 80 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 1 milyon TL kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkış yasağı şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.