(Kamalı Haber) - Gönyeli’de meydana gelen “kanunsuz uyuşturucu madde ithal, tasarruf ve alma verme” suçlarından tutuklanan Ahmet Uğur Gülsevener ve Sezer Aydağ mahkemeye çıkarıldı.

Gönyeli Polis Karakolunda görevli memuru Mustafa Aysever mahkemede olguları aktardı. Polis, 25 Mart 2026 tarihinde saat 17.30 raddelerinde Yenikent Metehan Şehit arsaları içerisinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ ekipleri devriyede oldukları bir sırada FF 106 plakalı aracın şüpheli bir vaziyette saklı durmasından dolayı şüphe duyup aracın yanına giderek araç içerisinde şoför koltuğunda Ahmet Uğur Gülsevener’in ve yolcu koltuğunda Sezer Aydağ’ın olduğunun tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlıların huzurunda araç içerisinde yapılan kontrolde aracın şoför kapısı içerisinde plastik kutuda dört ayrı küçük naylon parçası içerisinde yaklaşık 8 gram methanfethamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, ağzı çıt çıtlı altı ayrı şeffaf naylonlarda toplam yaklaşık 7 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan gri renk hassas terazi, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan cam pipo ile bez parçasına sarılı tütün ile karışlık yaklaşık 100 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, Sezer Aydağ’dan yapılan sorgulamada henüz tespit edilemeyen bir şahıs tarafından ve sosyal medya uygulaması olan Telegram üzerinden 13.5 gram Hintkeneviri ve 10 gram methanfethamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi Güney Kıbrıs’tan ithal ettiğini beyan ettiğini açıkladı. Polis, Ahmet Uğur Gülsevener’in Göçmenköy’deki adresindeki ikametgahında mahkeme emri ile ypılan arama neticesinde 1 adet cam kahverengi renk pipo,1 adet gri renk gizeh marka öğütücü ve yaklaşık 1 gram ağırlığında hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti. Soruşturmanın yeni başladığını, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini belirten polis, bir gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.