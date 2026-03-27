(Kamalı Haber)- Girne - Lefkoşa Anayolu üzerinde yaya Musa Mavideniz’e çarparak ölümüne neden olan Yiğit Kaya mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru İnan Çoktan mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 17 Mart 2026 tarihinde, saat 23.15 sıralarında, Girne - Lefkoşa Anayolu üzerinde üç şeritli yolun soldan üçüncü şerit içerisinde güney istikametine doğru yönetimindeki UJ 208 plakalı salon araç ile seyreden zanlının seyretmekte olduğu yolun sol kısmında bulunan Kuzey Çevre Yolu bağlantısına geldiğinde çevre yoluna çıkmak için en sol şeriti aldığı sırada o esnada soldan birinci şerit içerisinde yolun kuzey istikametinden güney istikametine doğru yaya olarak yürümekte olan Musa Mavideniz'e çarptığını söyledi. Polis, kaza sonucu ağır yaralanan yayanın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirtti. Polis, yürütülen soruşturma kapsamında, UJ 208 plakalı araç sürücüsü Yiğit Kaya'nın tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, zanlının 3 kez mahkemeye çıkarılarak, 10 gün ek süre alındığını, bu arada Mavideniz’in otopsinin yapıldığını, ölüm nedeninin trafik kazasına bağlı boyun kırığı olduğunun tespit edildiğini kaydetti. Polis hem zanlından hem Mavideniz’den test için kan alınan kan örneğinin sonucunun çıktığını belirtti. Polis, zanlının kanında alkol ve uyuşturucuya rastlanmadığını kaydetti. Polis memuru, Mavideniz’den alınan kan örneğinde 195 miligram ve göz sıvısı örneğinde 228 miligram alkol tespit edildiğini kaydetti.

Polis memuru İnan Çoktan zanlının cep telefonuyla tabletinin, Mavideniz’in de cep telefonunun DATA İncelemesinin sürdüğünü kaydetti. Polis, 60 kamera görüntüsü incelediklerini, kazayla ilgili 20 kamera görüntüsünün emare alındığını belirtti.

Polis memuru İnan Çoktan zanlının ülkede öğrenci olarak bulunduğunu, 14 yıl hapis öngören dikkatsizlik ve ihmalkarlık sonucu ölüme neden olma suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu, serbest kalması halinde yargılamadan kaçabileceğini belirtti. Polis, zanlının sabıkası olmadığını ancak süratten iki adet kaydı olduğunu belirtti. Polis, biri 31 Ocak 2026, diğer kaza tarihi olan 17 Mart 2026 tarihinde 20 km hız limitini açma suçlarından zanlıya para cezası kesildiğini açıkladı. Polis, aktardığı olgular ışığında zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 45 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.