(Kamalı Haber) - Lefkoşa Çevre Yolunda TIR aracı yol ortasına park eden, yapılan testte uyuşturucu tespit edilen Salih Güler tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ferdi Temelaydın mahkemeye olguları aktardı. Polis, 25 Mart 2026 tarihinde saat 19.00 sıralarında Lefkoşa Çevre Yolunda bir TIR’ın yol içerisinde park halinde olduğuna dair ihbar alıp, söz konusu yere gittiklerini söyledi. Polis, sürücünün tutarsız konuşması ve ayakta durmakta zorlandığının görülmesi üzerine alkol ve uyuşturucu testi için Lefkoşa Trafik Şubesine götürüldüğünü kaydetti. Polis, yapılan alkol test sonucunun sıfır çıktığını belirtti. Polis, tükürükle yapılan uyuşturucu testinde ise metamfetamin tespit edildiğini açıkladı. Polis, tespit üzerine zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Zanlının kan örneği vermeyi kabul etmediğini kaydeden polis, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu söyleyerek, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasını ve ehliyetine el konulmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına ve ehliyetine el konulmasına emir verdi.