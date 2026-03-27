(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde suçundan tutuklanan Osman Aygörmez yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Celal Durukan mahkemeye olguları aktardı. Polis, 24 Mart 2026 tarihinde saat 16.00 sıralarında Lefkoşa’da şüpheli görülen zanlının kullanımındaki aracın durdurularak, arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada 300 gram kokain türü uyuşturucu ele geçirildiğini kaydetti. Polis memuru, suçüstü tutuklanan zanlının ifadesinde maddeyi bir şahsın yönlendirmesiyle bir konumdan aldığını ve başka bir konuma bırakıp, para alacağını söylediğini aktardı. Polis, zanlının 23 Mart 2026’da da yine bir şahsın yönlendirmesiyle 300 gram kokain alıp, bir başka konuma bırakarak, 10 bin TL aldığını belirtti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak 2 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, 23 Mart tarihinde aldığı uyuşturucu ile ilgili de araştırma başlatıldığını kaydetti. Polis, aranan şahıs olduğunu, cep telefonunun inceleneceğini, uyuşturucu aldığı konumun çevresindeki kameraların inceleneceğini kaydetti.

Polis, soruşturma kapsamında zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı Talat Tanca ek süre talebine itiraz etmezken, doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.