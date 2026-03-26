(Kamalı Haber)- KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan Emmanuel Anuoluwapo Salıu-Olayınka, Sisekelo Mhlanga Langalıbalele ve MD Sayeef Rahman mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Serhan Yıldıran mahkemede olguları aktardı.

Polis, 25.03.2026 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesi ile İç İşleri Bakanlığına bağlı Göç dairesi tarafından yapılan kontrollerde Emmanuel Anuoluwapo Salıu-Olayınka’nın yapılan Muhaceret kontrolünde 29.11.2024 tarihinden beri toplamda 481 gün, MD Sayeef Rahman’ın 10.10.2025 tarihinden itibaren toplamda 166 gün, Sisekelo Mhlanga Langalıbalele’nin 30.11.2022 tarihinden itibaren toplamda 1212 gündür KKTC'de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Zanlıların ihracı için yazışmalar yapılacağını belirten polis, bir gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.