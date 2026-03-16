Maliye Bakanı Özdemir Berova, bu gece idrak edilecek Kadir Gecesi'nin, manevi değerleri hatırlatan; toplumsal dayanışma, yardımlaşma ve hoşgörü duygularını güçlendiren önemli ve mübarek bir gece olduğunu ifade etti.

Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımlayan Berova, Ramazan ayının manevi atmosferinin bu mübarek gece ile en anlamlı noktaya ulaştığını belirtti.

Ramazan’ın rahmet, mağfiret ve bereket ikliminin kadir gecesi ile daha da anlam kazandığını belirten Berova, “Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen bu mübarek gecenin, kırgınlıkların sona ermesine ve sevgi, hoşgörü ile dayanışma duygularının güçlenmesine vesile olmasını dilerim.” dedi.

Berova, mesajının sonunda bu anlamlı gecenin ülkeye, Türk milletine, İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni etti.