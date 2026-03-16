Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nı Fransa'da düzenlenen EuroCup 3’teki başarısından dolayı kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Erhürman, Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın Fransa'da düzenlenen EuroCup 3'ü, dört maçta iki galibiyetle ikinci olarak tamamladığını duyurdu.

Erhürman, “Takım kaptanımız sevgili Murat Ekşi, turnuvanın en iyi ilk beşinde yer aldı. Gençlerimizle ne kadar gurur duysak az. Sporcularımızı, antrenörlerini ve yöneticilerimizi yürekten kutlarım.” ifadelerini kullandı.