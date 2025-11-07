Belçika'da, son günlerde önemli havaalanları ve askeri üsler üzerinde tespit edilen dronelar nedeniyle, Ulusal Hava Güvenliği Merkezi (NASC) kurulmasına karar verildi.

Belçika'da geçtiğimiz haftadan bu yana ülkenin önemli askeri üsleri ve başta başkent Brüksel Havalimanı olmak üzere çeşitli havaalanları üzerinde tespit edilen droneların neden olduğu güvenlik endişeleri devam ediyor.

Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi, dün yapılması beklenen ancak bugüne ertelenen toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Başbakan Bart de Wever, Savunma Bakanı Theo Francken ve İçişleri Bakanı Bernard Quintin'in yanı sıra ilgili bakanlar ve güvenlik ile istihbarat birimlerinin yetkilileri katıldı.

İki saat süren toplantının ardından bir basın toplantısı düzenlenmedi. Ancak, İçişleri Bakanı Bernard Quintin ülkedeki tüm droneların ve kullanıcılarının kayıt altına alınacağını söyledi. Ayrıca, yeniden tanımlanacak hassas bölgeler üzerinde her türlü drone uçuşunun yasaklanacağı bildirildi. Açıklamada, söz konusu çalışmaları yürütmek üzere Ulusal Hava Güvenliği Merkezi'nin (NASC) kurulmasına karar verildiği belirtildi. Ocak 2026 itibariyle faaliyete başlaması öngörülen kurum, NATO ile işbirliği içinde ülkedeki hava güvenliği konularında çalışmalar yapacak.

-Rusya'nın Belçika Büyükelçiliği: Birlikte çalışma yürütebiliriz

Bu süreçte güvenlik sorunlarının kaynağı olarak suçlanan Rusya'nın Belçika Büyükelçiliği, iddiaları yalanladı. Belçika basınına yapılan açıklamada, Rusya'nın olaylarla kesinlikle ilişkilerinin olmadığı belirtildi. Rus yetkililer, "Belçika üzerinde drone uçurmak konusunda ne niyetimiz ne de menfaatimiz olabilir. Belçika isterse bu konuda kendileriyle ortak çalışma yürütebiliriz. Ancak bu drone olaylarıyla ilgimiz yok'' açıklamasında bulunduğu aktarıldı.

-Brüksel Havalimanı uçuş trafiğine kapatılmıştı

Ülkede güvenlik endişesine neden olan menşei belirlenemeyen drone ihbarlarından sonuncusu, 4 Kasım tarihinde yaşanmıştı. Belçika basını, Brüksel Havalimanı yakınlarında en az üç drone tespit edildiğini bildirmiş, Belçika Sivil Havacılık Kurumu ve polisin droneların operatörlerinin kimliğini belirlemek için soruşturma başlattığı ifade edilmişti. Havalimanı uçuş trafiğine kapatılmış, 81 uçuş iptal edilmiş ve 24 uçuş farklı havalimanlarına yönlendirilmişti.