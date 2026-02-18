Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile Gönyeli Alayköy Belediyesi iş birliğinde, hayırsever Beha Hüseyin Köprülü’nün katkılarıyla inşa edilen Beha Hüseyin Köprülü Camii düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Açılış törenine hayırsever Beha Hüseyin Köprülü ve ailesi yanı sıra, Başbakan Ünal Üstel, 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bazı bakanlar, milletvekilleri, Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) Genel Müdürü Mustafa Tümer, Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, kurum ve kuruluş temsilcileri ile halk katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Demirhan Camii İmamı Muharrem Bozkurt tarafından Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla devam etti.

Törende daha sonra hayırsever Beha Hüseyin Köprülü, Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) Genel Müdürü Mustafa Tümer ve Başbakan Ünal Üstel konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından TC Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Dursun Ali Coşkun tarafından dua okunarak, Beha Hüseyin Köprülü Camii ibadete açıldı.

-Üstel: “Siyasi, ekonomik ve ticari ambargolara rağmen Kıbrıs Türkü mücadelesinden vazgeçmedi”

Başbakan Ünal Üstel, açılışta yaptığı konuşmada, “Bugün yine ülkemizde hükümet, yerel idareler ve değerli bir iş insanının destekleriyle güzel bir eseri KKTC’ye kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” ifadesini kullandı.

Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinin Osmanlı'nın adayı İngilizlere kiralamasıyla başladığını söyleyen Üstel, halkın bu mücadelesinde her zaman Anavatan’dan destek aldığını ve bugünlere geldiğini kaydetti.

Üstel, Osmanlı’nın adada yaşayan Müslümanlar için her köşeye bir cami yaptırdığını belirterek, Osmanlı’nın adayı terk etmesi sonrasında ise Kıbrıs Türkü’nün bu eserlere sahip çıktığını vurguladı.

En zor dönemlerde bile Kıbrıs Türkü'ne uygulanan siyasi, ekonomik ve ticari ambargolara rağmen Kıbrıs Türkü’nün mücadelesinden vazgeçmediğini işaret eden Üstel, “Bu mücadeleyi yaparken de ne dininden, ne ırkından, ne de kişiliğinden hiçbir zaman ödün vermedi.” şeklinde konuştu.

Başbakan Üstel, Osmanlı döneminin önemli ailelerinden Köprülü ailesinin Limasol’da güzel bir cami yaptırdığını aktararak, yine aynı aileden gelen Beha Hüseyin Köprülü ve üç oğlunun destekleriyle Gönyeli'de yine güzel bir cami eseri yapıldığını dile getirdi.

Özelde Gönyeli, genelde ise KKTC’ye güzel bir ibadet yeri kazandırıldığını kaydeden Üstel, camiinin hem ülkeye hem de İslam âlemine hayırlı olmasını diledi.

-Tümer: “Bugün köklü bir tarihi mirasın, vakıf medeniyetinin ve hayır geleneğinin yaşayan bir halkasına şahitlik ediyoruz”

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) Genel Müdürü Mustafa Tümer de, bugün sadece bir cami açılışı yapmadıklarını aynı zamanda köklü bir tarihi mirasın, vakıf medeniyetinin ve hayır geleneğinin yaşayan bir halkasına daha şahitlik ettiklerini kaydetti.

Konuşmasında, Hz. Muhammed’in “Kim Allah rızası için bir mescit inşa ederse, Allah da ona cennette bir ev inşa eder.” Hadis-i şerifini işaret eden Tümer, bu ifadenin cami inşa etmenin yalnızca dünyevi değil, aynı zamanda uhrevi bir yatırım olduğunu da anımsattı.

Tümer, Köprülü ailesinin Osmanlı devlet geleneğinde önemli izler bırakmış, Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa'dan başlayarak birçok padişah döneminde devlete hizmet etmiş köklü bir aile olduğunu vurgulayarak, bu tarihi mirasın yalnızca devlet yönetiminde değil, vakıf eseriyle de kendini gösterdiğini söyledi.

Aile fertlerinden Köprülü Hacı İbrahim Ağa'nın 19. yüzyılın başlarında Limasol’da cami inşa ettirdiğini anımsatan Tümer, “O gün dikilen sancak, verilen söz ve ardından inşa edilen cami imanın, vefanın ve vakıf bilincinin güçlü bir sembolü olmuştur.” şeklinde belirtti.

Tümer, Beha Hüseyin Köprülü Camii'nin Alayköy için huzur, bereket ve dayanışma merkezi olması temennisinde bulunarak, caminin hayata geçirilmesinde emeği bulunanlara teşekkür etti.

-Amcaoğlu: “Kenti sadece fiziki yatırımlarla değil, manevi değerleriyle birlik ruhuyla büyütmeye devam ediyoruz”

Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ise konuşmasında, çok anlamlı bir açılış için toplandıklarını kaydederek, “Bugün Osmanlı'dan Kıbrıs'a uzanan köklü bir vakıf geleneğini iki asır sonra aynı ruhla yeniden hayatla buluşturuyoruz.” dedi.

Konuşmasında, Köprülü ailesinin Osmanlı tarihine yön veren çok kıymetli bir aile olduğunu vurgulayan Amcaoğlu, bu köklü geçmişin Kıbrıs'taki en önemli izlerinden birinin de Limasol'da inşa edilen Hacı İbrahim Ağa Cami ve onun etrafında kurulan vakıf kültürü olduğunu söyledi.

Amcaoğlu, bugün o mirasın torunlarının Gönyeli-Alayköy'de yeni bir eserine şahitlik ettiklerini de aktararak, bu açıdan söz konusu caminin sadece bir ibadet mekânı değil, geçmiş ile gelecek arasında kurulan güçlü bir gönül köprüsü olduğunu ifade etti.

Camii yapım sürecinin 17 Ağustos 2023 tarihinde Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Din İşleri Dairesi, Gönyeli-Alayköy Belediyesi ve hayırsever Beha Hüseyin Köprülü arasında imzalanan protokolle başladığını kaydeden Amcaoğlu, inşaatının çok kısa bir sürede tamamlandığını da dile getirdi.

Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli-Alayköy Belediyesi olarak kenti sadece fiziki yatırımlarla değil, manevi değerleriyle birlik ruhuyla, imece ve dayanışma kültürüyle büyütmeye devam ettiklerini belirterek, eserin halka ve gelecek nesillere hayırlı olmasını diledi.

-Köprülü: “Beha Hüseyin Köprülü Camii’nin temelleri Osmanlı İmparatorluğu'nun köklü tarihine uzanan bir geçmişe sahip”

Hayırsever Beha Hüseyin Köprülü de açılış töreninde yaptığı konuşmasında, caminin temellerinin Osmanlı İmparatorluğu'nun köklü tarihine uzanan bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Köprülü, Osmanlı İmparatorluğu'nun parlak dönemlerinde yer alan Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa ve soyundan gelenlerin önemli görevler yaptıklarını anımsatarak, Köprü ailesinin geçmişi hakkında bilgi verdi.

Caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Köprülü, Beha Hüseyin Köprülü Camisi’nin KKTC’ye ve tüm İslam âlemine hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.

Caminin açılışı sonrasında katılımcılara lokma ikram edildi.