Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTÜ) başlatılan “sahte diploma” soruşturması kapsamında yargılanan sanık F.Ü’nün davası Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edildi.

Bugün yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan F.Ü.’nün ilk tahkikat duruşmasında karar açıklandı. Mahkeme, davanın 3 Mart Salı günü oturum yapacak Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'ne havale edilmesine emir verdi.

- Yargıç

Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcı Nuray Necdet huzurunda görüşülen duruşmada, iddia makamı adına Savcı Damla Güçlü ve sanık Avukatı Doğa Zeki hazır bulundu.

Yargıç Necdet, iddia makamının ilk tahkikat duruşması sonucu sanığın davasının Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'ne havale edilmesini talep ettiğini, savunmanın ise bu talebe itiraz etmediğini belirtti.

Yargıç Necdet, sanığın ağır ceza mahkemesinde yargılanması için yeterli şahadetin bulunduğunu belirterek, sanığın davasının 3 Mart Salı günü oturum yapacak Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilmesine emir verdi.

- Beş tanık dinlendi, 41 emare sunuldu

Beş tanığın dinlendiği ilk tahkikat duruşmasında toplam 41 emare sunulmuştu.

Sanık, "Sahte Resmi Belge Düzenleme", "Sahte Resmi Belgeyi Tedavüle Sürme", "Sahte Resmi Belge Düzenlenmesini Tahrik Etme" ve "Yetkisiz Belge Düzenleme" suçlaması olmak üzere toplam 16 ayrı davadan itham edilmişti.