Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Ramazan ayının başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajda, mübarek ayın toplumsal dayanışmayı güçlendiren ve manevi değerleri pekiştiren özel bir zaman dilimi olduğuna vurgu yaptı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Ramazan ayına ulaşmanın huzur ve bereketini hep birlikte yaşadıklarını belirten Hasipoğlu, bu müstesna günlerin sabrı, paylaşmayı, yardımlaşmayı ve kardeşliği daha da anlamlı kıldığını ifade etti.

Çalışma hayatında da dayanışma kültürünün önemine dikkat çeken Hasipoğlu, Ramazan ayının ihtiyaç sahiplerine el uzatma, gönülleri birleştirme ve toplumsal bağları kuvvetlendirme açısından önemli bir fırsat sunduğunu kaydetti.

Hasipoğlu mesajında, “Rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan’ın ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyorum. Bu mübarek ayın birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.