Balıkesir ağıllar bölgesinde, cuma günü özel bir projeye akım temini nedeniyle üç saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, kesintinin 10.00 ile 13.00 saatleri arasında gerçekleştirileceği kaydedildi.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceği bildirilen açıklamada, “Şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.” ifadelerine yer verildi.