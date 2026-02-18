Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, katıldığı bir programda hükümete eleştirilerde bulundu.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Özkunt, Ali Baturay’ın Haber Kıbrıs’ta hazırlayıp sunduğu programa konuk oldu.

Özkunt, Kıbrıs’ta bugüne dek bu ölçekte bir “halkın zararına yönetim” görmediğini söyleyerek, iddiaların artık gazetelerde isim ve miktarlarla yer aldığını, hükümetin ise yalnızca “doğru değildir” demekle yetindiğini ifade etti. Özkunt, “Eğer iftira olduğunu düşünüyorlarsa polise başvurmaları, dava açmaları gerekir. Ne açıklama var ne dava… Bu da toplumda ‘herkes biliyor’ algısını büyütüyor.” dedi.

Özkunt, yolsuzluk iddialarının soruşturulduğuna dair Polis Genel Müdürlüğü açıklamalarını hatırlatarak, “Gün gelecek bu soruşturmalar gidebildiği yere kadar gidecek. Bugün ‘lale devri’ yaşayanlar yaptıklarının yanlarına kalmadığını görecek.” ifadelerini kullandı.

Toplumda, “iktidara gelince hesap sormazlar” algısının yerleştiğine işaret eden Özkunt, yeni dönemde bunun kırılması gerektiğini vurguladı.

-“Seçim erken değil, tarihi öne alınmış seçim olacak”

Seçim takvimine de değinen Özkunt, seçimin 2027 Ocak’a kalmasının pratikte zor olduğunu savunarak, yerel seçimlerle genel seçimin aynı döneme yığılmasının büyük sıkıntı yaratacağını söyledi. Bu nedenle Ağustos–Eylül 2026 döneminde “tarihi öne alınmış” bir seçimin olası olduğunu belirten Özkunt, “Bu seçimde mutlaka büyük bir değişim yaşanmalı; mevcut üçlü ortaklık yeni dönemde yer almamalı.” dedi.

Özkunt, TDP’nin örgütlenme ve seçim hazırlıklarının hızlandığını belirterek, ilçe kongrelerinin başladığını, aday listeleri ve manifestonun son aşamaya geldiğini söyledi. Özkunt, “Eğitim, sağlık, ekonomi, trafik, enerji, çevre ve dijital dönüşüm komitelerimizde uzmanlarımız var. Manifesto sadece seçim zamanı bir belge olsun diye değil; vergi adaleti, yerel istihdam, kamu-özel uçurumu, iş yasasının denetimi, planlı ekonomi gibi başlıklarda gerçek bir yol haritası için hazırlanıyor.” diye konuştu.

-“Fiber Optik Protokolü topluma rağmen dayatılıyor”

Fiber Optik Protokolü’ne de değinen Özkunt, “Bu ülke bugün atanmış bir yönetimle idare ediliyor. Fiber optik meselesi de bunun en açık örneği. Toplum iradesine dayanmayan bir hükümet, topluma rağmen bunu dayatıyor.” diye konuştu.

Özkunt, Ercan ve KIB-TEK başta olmak üzere “topluma zarar verdiği” ileri sürülen tüm anlaşmaların ileride masaya yatırılacağını da söyledi.

Özkunt, Başbakan Ünal Üstel’in "UBP kurultayında en düşük oyu almasına rağmen başbakanlık görevine geldiğini" söyleyerek, Üstel’in bazı anlaşmaları imzalatmak ve hayata geçirmek için göreve geldiğini savundu.

“UBP içindeki muhalif vekillere” de çağrı yapan Özkunt, hükümetin çizgisi altında kalıp “göstermelik muhalefet” yapmanın toplumu korumayacağını söyledi. Özkunt, muhalif vekillerin “toplumlarına dönmeleri ve bu kritik konularda muhalefetle birlikte hareket etmeleri gerektiğini” vurguladı.

-“Muhalefet, seçim talebini büyütmeli”

Özkunt, protokolün mevcut haliyle geçmesi halinde yargıya takılabileceğini savunarak, uzlaşı ve şeffaflık olmadan ilerlemenin krizi büyüteceğini ifade etti. Sürecin yalnızca “fiber protokolü” meselesi olmaktan çıktığını belirten Özkunt, sendikalar ve toplumsal muhalefetin seçim talebini büyütmesi gerektiğini söyledi.

Özkunt, bütçedeki borçlanma ihtiyacını; Türkiye’den kaynak akışının şartlara bağlanması, israf, partizanca istihdam ve “yolsuzluk ekonomisi” ile ilişkilendirdi. Vergi adaletinin sağlanamadığını savunan Özkunt, dolaylı vergilerle halkın yükünün arttığını, kurumlar vergisi ve dolaysız vergilerde ciddi kayıplar olduğunu ileri sürdü.

“Borçlanmayı tamamen bitiririz demiyorum ama doğru vergi sistemi, kayıt dışıyla mücadele ve tasarrufla borçlanma ihtiyacını ciddi biçimde azaltırsınız.” diyen Özkunt, teknoloji tabanlı denetim sistemleri (e-fatura/e-vergi) ile kayıt dışının önüne geçilebileceğini kaydetti.