Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), kurum tarafından temin edilen arpanın Mersin Limanı’ndaki gemi yükleme işlemlerinin, olumsuz hava koşulları nedeniyle planlanan sürede tamamlanamadığını açıkladı.

TÜK tarafından yapılan açıklamada, hava koşullarının uygun hâle gelmesiyle birlikte, yükleme işlemlerinin en kısa sürede tamamlanacağı ve sevkiyatın yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, 15 gündür bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle, başta Mersin Limanı olmak üzere, birçok limanda gemi yükleme ve boşaltma faaliyetlerinde ciddi aksamalar yaşandığı kaydedildi.

Liman operasyonlarının zaman zaman durdurulduğu ve gemi programlarında gecikmeler meydana geldiği vurgulanan açıklamada, yaşanan gecikmenin tamamen meteorolojik şartlardan kaynaklandığı da aktarıldı.

Açıklamada, “Kurumumuz, sürecin hızlandırılması adına ilgili tüm birimlerle koordinasyon içerisinde çalışmalarını an ve an sürdürmektedir.” ifadesi kullanıldı.