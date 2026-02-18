İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Sunat Atun başkanlığında toplandı.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündeminde bulunan “İlaç ve Eczacılık Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı”, “Bütçe Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı”, “Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Önerisi”(Öneri Sahibi: UBP Gazimağusa Milletvekili . Sunat Atun), “Sivil Havacılık Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı sırasıyla görüştü.

Komite ilk önce “İlaç ve Eczacılık Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı’nı (İVEDİ) ele aldı. Yasa Tasarısı'na ilişkin çalışmalara bir sonraki toplantıda devam edilecek.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi ikinci olarak “Bütçe Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı’nı görüştü. Komite, tasarıyla ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında da ele alacak.

Üçüncü olarak “Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni ele alan komite, söz konusu yasa önerisine ilişkin çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite daha sonra “Sivil Havacılık Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı. Bu yasa tasarısına ilişkin çalışmalara bir sonraki toplantıda devam edilecek.