Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili açıklamasında, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız iç hukuktan kaynaklanan yetkimizi kullanarak soruşturma başlattık" dedi.

Tunç, "Uluslararası sistemde de Eygi’nin hakkını korumak için çalışacağız" dedi.

Eygi'nin cenazesi de Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye getiriliyor.

Türk bayrağına sarılı cenaze Haydar Aliyev Havalimanı'nda Büyükelçi Cahit Bağcı ve elçilik ekibi tarafından Türk Hava Yolları uçağına taşındı.

Eygi'nin cenazesi cumartesi günü Didim'de yapılacak.

Ankara, 26 yaşındaki Eygi'nin ölümü ile hazırlanacak soruşturma dosyasının Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde görüşülmesini istiyor.

Aynı şekilde Eygi'nin dosyasının Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde İsrail'le ilgili soruşturmaya dahil edilmesi için de girişimlerde bulunulacak.

Bakan Tunç, Güney Afrika’nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı “soykırım” suçlamasıyla açtığı ve Türkiye'nin de müdahil olma başvurusunda bulunduğu davaya da raporun delil olarak sunulacağını kaydetti.

Eygi, 6 Eylül Cuma günü Nablus yakınlarındaki Beyta kasabasında Yahudi yerleşimlerinin genişlemesine karşı düzenlenen bir protesto sırasında başından vurularak öldürülmüştü.

- İsrail askerlerinin aktivist Eygi'yi öldürmesi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı.

Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı. Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi'nin öldürülmesini lanetleyerek İsrail'in işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceklerini belirtmişti.