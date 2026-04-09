(Kamalı Haber)- Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde, “sahte beyanla belgenin icra edilmesine tahrik etme” başkasının kimliğine bürünme, sahtekarlıkla kayıt temini suçlarından yargılanan Edip Ak hakkındaki dava karara bağlandı. Sanık 6 ay hapse mahkum edildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan heyetin verdiği kararı Barkın okudu. Yargıç, sanığın 15 Nisan 2023 tarihinde, Güzelyurt’ta yönetimindeki araçla işlediği trafik suçu ile ilgili kendisini rapor eden polis memurlarına başkasına ait TC sürüş ehliyetini verip ceza makbuzuna yalan olduğunu bildiği halde başka birinin ismini yazıp imzalamak suretiyle sahte beyanla belgenin icra edilmesine tahrik etmek suçunu işlediğini söyledi. Yargıç, sanığın işlediği bu suçun 10 yıl hapis cezası öngördüğünü belirtti. Sanığın başkasının kimliğine bürünme suçunu da işlediğini kaydeden Barkın, polisin evraklardaki farkı anlamasıyla suçun ortaya çıktığını söyledi. Yargıç, sanığın polisi kandırmaya çalışmasını, devlet otoritesine karşı suç işlemesini ağırlaştırıcı etken olarak değerlendirdiklerini söylerken, suçun hemen ortaya çıkmasını, sanığın suçunu ve davasını kabul etmesini, sabıkasız oluşunu ve suç tarihinde 21 yaşında hayat tecrübesinden yoksun olmasını ise hafifletici nedenler olarak ele aldıklarını vurguladı.

Yargıç Barkın, tüm olguları değerlendirdikten sonra sanığı 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.