Kamalı Haber

Uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan Amro Sudan yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Trafik kontrolünde şüpheli hareketler dikkat çekti

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ozan Kuşak, 14 Mayıs 2026 tarihinde saat 19.30 sıralarında Haspolat-Lefkoşa anayolu üzerinde faaliyet gösteren bir oto galeri önünde Lefkoşa Trafik Şubesi ekipleri tarafından rutin trafik kontrolü yapıldığını söyledi.

Polis, kontrol maksatlı durdurulan JN 750 plakalı araç içerisinde sürücü olarak bulunan Mohamed Awad ile yolcu olarak bulunan Amro Sudan’ın şüpheli hareketler sergilemeleri üzerine üzerlerinde arama yapıldığını belirtti.

Araçta hintkeneviri bulundu

Polis, araçta yapılan aramada beyaz renk A4 kağıdına sarılı vaziyette yaklaşık bir buçuk gram ağırlığında hintkeneviri türü olduğuna inanılan maddenin bulunduğunu söyledi.

Mohamed Awad’ın tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ifade eden polis, meseleyle ilgili alınması gereken ifadeler bulunduğunu ve ele geçirilen maddenin analize gönderildiğini kaydetti.

Mahkemeden 4 gün tutukluluk emri

Analiz sonucunun beklendiğini belirten polis, zanlı Amro Sudan hakkında 4 gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının soruşturma maksatlı 4 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.