KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan Christopher Ewakhıd Emuekpere, Dorah Amankwah Okyeere, Happiness Special Enoghayın ve Joy Godwın yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Muhaceret kontrolünde tespit edildiler

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Azra Mutlu, 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.45 sıralarında Lefkoşa Surlariçi Tanzimat Sokak üzerinde İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi tarafından muhaceret kontrolü yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan kontrollerde Christopher Ewakhıd Emuekpere’nin 29.11.2023 tarihinden itibaren 903 gün, Dorah Amankwah Okyeere’nin 29.11.2023 tarihinden itibaren 903 gün, Happiness Special Enoghayın’in 04.06.2025 tarihinden itibaren 350 gün ve Joy Godwın’in ise 29.11.2023 tarihinden itibaren 903 gündür KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı.

İhraç işlemleri başlatıldı

Polis, zanlıların tutuklanarak haklarında soruşturma başlatıldığını ifade etti.

İçişleri Bakanlığı’ndan ifade temin edileceğini belirten polis memuru, zanlılar adına ihraç yazılarının yazıldığını ve gelecek cevabın beklendiğini kaydederek, soruşturma kapsamında 7 gün ek süre talep etti.

Mahkemeden 7 gün tutukluluk emri

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların soruşturma maksatlı 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.