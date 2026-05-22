"İnsan Hücre, Doku ve Organ Nakli Yasasına Aykırı Hareket" suçundan tutuklanan zanlı Y.M.G, F.Y.G ile N.B.T yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Afet Olgan olguları aktardı. Polis, zanlının 19 Mayıs 2026 tarihinde saat 09:30'da Ercan Havalimanı'nda kale 8 diye bilinen polis kontrol noktasında beraberinde bulundurduğu Life Parcel yazılı ve referans numaralı embriyo tankında 4 ayrı tüpte toplam 4 adet embriyo ile yetkili makamdan izinsiz olarak KKTC'den çıkış yapacağı esnada tespit edilerek İnsan Hücre, Doku ve Organ Nakli Yasasına Aykırı Harekette bulunduğu gerekçesiyle tutuklandığını söyledi. Polis, zanlıdan yapılan soruşturmadan; bahse konu embriyoların Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir tüp bebek merkezinden temin edildiğinin öğrenildiğini açıkladı. Polis, yapılan ileri soruşturmada konu embriyoların KKTC'den çıkarılmaları için yetkili makamlardan herhangi bir izninin bulunmadığını, sadece bir başvurunun olduğunun öğrenilmiş olup konu embriyoların emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlının mesele ile ilgili olarak bir gönüllü ifade verdiğini kaydetti. Polis, Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan soruşturmada bir başvuru yapıldığını ancak henüz onay verilmediğini öğrendiklerini kaydetti. Polis, yapılan soruşturmada F.Y.G’in talimat, N.B.T’un ise izin verdiğini tespit edildiğini ve zanlıların 20 Mayıs’ta tutuklandıklarını söyledi. Polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, KKTC’de kalıcı bağı bulunmayan Y.M.G’un tutuklu yargılanmasını, F.Y.G ile N.B.T’un ise uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlı Y.M.G’un KKTC’de yasal bağı bulunmadığını, ileride ağır cezada yargılanacağını belirterek, bir ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. Yalkut, F.Y.G’in 100 bin TL nakit teminat yatırmasına, iki kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına, N.B.T’un da 100 bin TL nakit teminat yatırmasına iki kefilin 700 bin TL kefalet senedi imzalamasına, her iki zanlının da yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına emir verdi.