Lefkoşa’da Sahte Evrak Operasyonu: Anne-Kız Mahkemeye Çıkarıldı

Lefkoşa’da meydana gelen “Resmi Evrak Sahteleme, Sahtelenmiş Resmi Evrağı Tedavüle Sürme ve Sahtekârlıkla Kayıt Temini” suçlarından tutuklanan anne-kız zanlılar Muhabbat Kabulova (47) ile Rozay Kabulova (21) mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Sahte İkamet Belgesi İddiası

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Koray Sözer, olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 19 Kasım 2024 tarihinde Lefkoşa’da sakin Muhabbat Kabulova’nın, kızı Rozay Kabulova’ya oturma izni çıkarmak amacıyla iş takipçisi olarak çalıştığı belirtilen ve halen aranan bir şahsa 1200 dolar ödediğini söyledi.

Hiç Oturmadıkları Adrese Sahte Kayıt

Polis, zanlı Rozay Kabulova adına, gerçekte hiç ikamet etmedikleri halde Lefkoşa’daki bir adreste yaşıyorlarmış gibi sahte ikamet belgesi ve kira sözleşmesi hazırlandığını belirtti. Hazırlanan belgelerin daha sonra Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesi’ne verilerek tedavüle sürüldüğünü kaydeden polis, bu yöntemle sahte davranışla oturma izni temin edildiğini mahkemeye aktardı.

Soruşturmada Aranan Bir Kişi Daha Var

Polis memuru Sözer, yürütülen soruşturma kapsamında zanlıların tespit edilerek tutuklandığını ancak olayla bağlantılı aranan bir kişinin daha bulunduğunu söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemeden 3 Gün Tutukluluk Emri

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.