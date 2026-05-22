Alayköy’de meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan Fehim Konyalı yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Konteynerlerden makinist aletleri çalındı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Bilal Akkuş, 27 Nisan 2026 tarihinde Alayköy’de M.K.’ye ait iş yerine ait konteynerlerden makinist aletlerinin çalındığını söyledi.

Polis, iş yeri sahibinin şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldığını ve yapılan araştırmalar sonucu suçla bağlantısı olduğu tespit edilen zanlının 13 Mayıs tarihinde tutuklandığını belirtti.

Zanlının evinde aramalar yapıldı

Polis, zanlının evinde yapılan ilk aramada makinist aletlerinin bulunamadığını kaydetti.

Zanlının mahkemeye çıkarılarak ek süre temin edildiğini belirten polis, bu süre içerisinde evde ikinci kez arama yapıldığını söyledi. Polis, zanlının gösterimi ile JBL hoparlör, mikrofon ve çeşitli eşyaların evin bahçesindeki araçlar içerisinde bulunduğunu aktardı.

Müşteki eşyaları teşhis etti

Polis, 14 Mayıs 2026 tarihinde müşteki M.K.’ye zanlının evinde bulunan emarelerin gösterildiğini ve müştekinin JBL hoparlör, JBL mikrofon ile yeşil mikrofiber bezin kendisine ait olduğunu söylediğini belirtti.

Polis, zanlının ikinci kez mahkemeye çıkarılarak 7 gün ek tutukluluk süresi alındığını ve üçüncü kez arama yapıldığını ancak makinist aletlerinin yine bulunamadığını kaydetti.

Yurt dışına çıkışı yasaklandı

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade eden polis, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu ve makinistlik yaparak geçimini sağladığını belirterek mahkemeden teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına ve bir kefilin 700 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.