Derinya’da meydana gelen kundaklama olayında, 41 yaşındaki bir şahıs tutuklandı.

Alithia gazete, polisten elde ettiği bilgilere dayanarak, 41 yaşındaki şahsın Derinya’da 49 yaşındaki bir iş insanına ait eve bomba koymak suçundan tutuklandığını yazdı.

Gazete, 41 yaşındaki şahsın, bahse konu iş insanını iş rekabet nedeniyle tehdit ettiğini ve evine bomba yerleştirdiğini belirtti.

Habere göre, mahkeme 41 yaşındaki şahıs hakkında dört gün tutukluluk emri verdi.

Alithia gazetesi bir başka haberinde ise, “Dromolaksia”(Mormenkşe) bölgesinde polis ile şüpheli bir şahıs arasında dün sabaha karşı, kovalamaca yaşandığını yazdı.

Polisin, 25 yaşındaki bir şahsın kullandığı ve şüpheli olarak gördüğü aracı durdurmak için havaya ateş açmak zorunda kaldığını yazan gazete, aracın durdurulmasının ardından, 25 yaşındaki şahsın polise saldırdığını, bunun ardından da hemen tutuklandığını belirtti.

Habere göre, polis araçta yaptığı aramada ise 93 gram hintkeneviri, 4 mermi ve bir bıçak tespit etti.

25 yaşındaki şahıs Larnaka Kaza Mahkemesi'ne çıkarılarak, hakkında sekiz gün tutukluluk emri verildi.