Ercan Havalimanı’nda meydana gelen “Resmi Sahte Belge Düzenleme, Tedavüle Sürme ve Sahte Kayıt Sağlamaya Teşebbüs” suçlarından tutuklanan Abdullahı Roble Mohamed ve Fadumo Abdi Mohamad mahkemeye çıkarıldı.

Sahte Pasaportları Görevliye Verdiler

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Erdem Han, olayın 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 21.30 sıralarında meydana geldiğini söyledi. Polis, KKTC’ye giriş yapmak isteyen Somali uyruklu Abdullahı Roble Mohamed’in, eşi olduğunu söylediği Fadumo Abdi Mohamad ile iki çocuk adına düzenlenmiş Somali pasaportlarını görevli muhaceret memuruna verip tedavüle sürdüğünü aktardı.

Suçüstü Tutuklandılar

Polis memuru, zanlıların olay yerinde suçüstü tutuklandığını belirtti. Soruşturmanın henüz yeni başladığını ifade eden polis, emare olarak alınan 4 adet pasaportun incelemeye gönderileceğini kaydetti.

Daha Önce de Benzer Girişimler Şüphesi

Polis, Abdullahı Roble Mohamed’in daha önce de birçok kişiyi ailesi ve yakını olduğu iddiasıyla KKTC’ye soktuğuna dair şüphe bulunduğunu açıkladı. Yürütülen soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini belirten polis, zanlıların tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemeden 3 Gün Tutukluluk Emri

Huzurundaki şahadeti değerlendiren mahkeme, zanlıların soruşturma kapsamında 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.