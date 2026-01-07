(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen 'Ev Açma, İkametgahtan Sirkat, Mülke Tecavüz, Sarhoşluk' suçlarından tutuklanan zanlı Mert Onur Güden yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru Tayibe Kötüce olguları aktardı. Polis, 3 Ocak 2026 tarihinde saat 13.00 raddelerinde Lefkoşa’da, Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde bulunan bir otelin 103 numaralı odasında kalan zanlının sarhoş bir vaziyette otel görevlisi personeli yanıltarak 303 numaralı odayı kendisinin diye açtırmasına müteakip içeriye girerek 303 numaralı odada kalan R.K'ye ait toplam 30 bin TL, 40 Dolar, 1 adet siyah renkli markası meçhul deri para cüzdanı, 7 adet Banka kartları ve 1 adet Redmi Note 11 Pro marka cep telefonunu sirkat ederek konu odadan çıkış yaptığını söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, sirkat edilen eşyalar ve paraların zanlının üzerinde bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis memuru Kötüce, zanlının mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını ifade etti. Polis, zanlının ülkede turist statüsünde bulunduğunu belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.