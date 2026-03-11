Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, ülkede dostluk ve kardeşliğin her şeyin üzerinde tutulması gerektiğini belirterek, “Ülkeyi, adalet, dürüstlük, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini temel alan üretime dayalı bir ekonomik modelle yöneteceğiz” dedi.

Erken seçimin kaçınılmaz olduğunu da dile getiren İncirli, CTP’nin ülkeyi adil, planlı ve üretime dayalı bir ekonomik modelle yönetmeye hazır olduğunu ifade etti.

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, İncirli ve beraberindeki heyet İskele bölgesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyarette, İncirli’ye CTP Milletvekilleri Biray Hamzaoğulları ile Fide Kürşat, CTP İskele Örgüt Başkanı Hüseyin Öztörel ve MYK üyeleri Koral Aşam ile Feriha Tel eşlik etti.

- “Dostluk ve kardeşlik her şeyin üstünde, ülkemizin geleceğini birlikte kuracağız”

Bölge halkıyla sohbet eden ve vatandaşların sorunlarını dinleyen İncirli, konuşmasında Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde kurulan kardeşlik ve dostluk cephesini anımsatarak; “Bu ülke hepimize yetecek kadar büyük. Dostluk ve kardeşlik her şeyin üstündedir. Ortak paydada buluşarak ülkemizin geleceğini birlikte kuracağız” ifadelerini kullandı.

- “Devletin kaynaklarını koruyarak, planlı ve sorumlu bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğiz”

Ülkede yaşanan ekonomik sorunlara da değinen İncirli, halkın alım gücünün düştüğünü ve hayat pahalılığının arttığını belirterek mevcut hükümetin ekonomik politikalarını eleştirdi.

Art arda yapılan borçlanmaların ülkenin geleceğini riske attığını ifade eden İncirli, CTP’nin mali disiplini sağlayacak irade ve deneyime sahip olduğunu söyledi.

“Har vurup harman savurma dönemi sona erecek. Devletin kaynaklarını koruyarak planlı ve sorumlu bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğiz” ifadelerini kullanan İncirli, CTP iktidarında devletin gelir ve giderlerinin dengeli şekilde yönetileceğini belirterek, gereksiz harcamaların önüne geçileceğini ve kamu kaynaklarının toplum yararına kullanılacağını kaydetti.

-“Üretime dayalı ekonomiyle ülke ayağa kalkacak”

Konuşmasında üretime dayalı ekonomik modelin önemine vurgu yapan ve “Üretime dayalı ekonomiyle ülke ayağa kalkacak” ifadelerini kullanan İncirli, yerli üretimin desteklenmesinin hem ihracatın artması hem de ekonomik bağımsızlığın güçlenmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Yeşil Hat Tüzüğü’nün kapsamının genişletilmesi, üreticilerin girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve yerli üretimin Avrupa Birliği standartlarında geliştirilmesi için destek ve teşviklerin artırılması gerektiğini ifade eden İncirli, turizm ile üretimin birbirini desteklemesi gerektiğini ve otellerin yerli üreticilerden daha fazla ürün temin etmesinin hedeflendiğini kaydetti. İncirli, küçük esnafın korunmasının da toplumun ekonomik yapısı açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

- "Yolsuzlukla mücadele ve planlı yönetim"

Kayıt dışı ekonomi ve suç gelirlerinin siyasetle ilişkilendirilmesinin toplumda güvensizlik yarattığını dile getiren İncirli, bu durumun devlet kaynaklarının doğru kullanılmasını engellediğini belirterek, CTP’nin bu sorunları ortadan kaldırmak için kararlı adımlar atacağını ve süreçlerin daha hızlı ilerlemesi için itici güç olacaklarını söyledi.

- “Planlı yönetim için ilk adım nüfus sayımı”

Planlı yönetim anlayışı için ilk adımlardan birinin nüfus sayımı olacağını belirten İncirli, veriye ve bilime dayalı politikalarla hareket edeceklerini, vergi adaletinin sağlanmasının da öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.