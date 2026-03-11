Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, aracın çarptığı 78 yaşındaki Fatma Ceylan isimli yaya ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Fatma Ceylan yoğun bakıma kaldırılırken, araç sürücüsü 24 yaşındaki Ala Muhammed Hesain tutuklandı.

Lefkoşa'da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde bugün 15.00 sıralarında meydana gelen kazada, Ala Muhammed Hesain (E-24) JV 356 plakalı araç ile soldan ikinci şerit içerisinde kuzeye doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, Kanerler Ltd. önlerinde yolun doğu kısmından batı kısmına doğru yaya olarak geçen Fatma Ceylan’a çarptı. Çarpmanın etkisi ile sol ileriye doğru savrulan yaya o esnada yolun solunda bulunan cep içerisinde park halinde bulunan VM 912 plakalı salon aracın sağ arka köşesine çarptı.

Kazada ağır şekilde yaralanan Ceylan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alındı. JV 356 plakalı araç sürücüsü Ala Muhammed Hesain ise tutuklandı.