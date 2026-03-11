Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, "ülkede ciddi bir yönetim ve demokrasi krizi yaşandığını" söyleyerek, erken seçim çağrısını yineledi.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre İncirli, BRT’de Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu programa konuk oldu.

Bölgesel gelişmeler, ekonomik kriz, hükümetin mali politikaları ve erken seçim tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İncirli, savaşın Kıbrıs’ı da etkilediğini belirterek bölgesel istikrar için, diplomasinin, hukukun, çözümün ve barışın önemini vurguladı.

-“Bölgedeki gelişmeler ekonomik ve sosyal riskler yaratıyor”

Bölgede yaşanan gerilim ve çatışmaların Kıbrıs’ı da yakından etkilediğine dikkat çeken Sıla Usar İncirli, CTP’nin her zaman uluslararası hukuk ve diplomasi temelinde bir çözüm yaklaşımı benimsediğini vurguladı. Kıbrıs sorununun çözüme kavuşmasının yalnızca ada için değil, bölgesel güvenlik ve istikrar açısından da önemli olduğunu ifade eden İncirli, bölgede artan çatışma ortamının ekonomik ve sosyal etkilerinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini ve etkilerine karşı hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

-“Hükümet ülkeyi mali krize sürükledi”

İncirli, ülkede ciddi bir ekonomik kriz yaşandığını ifade ederek, hükümetin yanlış mali politikaları nedeniyle kamu maliyesini sürdürülemez bir noktaya getirdiğini savundu. Hükümetin borçlanma politikalarını eleştiren İncirli, savaş ya da dış gelişmelerden önce de mali disiplinin bozulduğunu belirtti. İncirli, “Ülke zaten ağır bir mali krizin içine sokulmuştu. Bu savaş çıkmazdan önce zaten 16 milyar liralık bir borç stoğuna sokulmuş ve borcu borçla ödeyen bir hükümet yapısıyla biz bu savaşın içine girdik. Yani borçlanarak borç ödeyen bir yapı oluştu. Böyle bir tabloyla bölgesel kriz ortamına girmek ülke açısından çok ciddi riskler yaratmaktadır.” diye konuştu.

-“Göstermelik tasarruf değil, şeffaflık ve hesap verebilirlik gerek”

Hükümetin açıkladığı tasarruf paketini de değerlendiren CTP Genel Başkanı İncirli, tasarruf paketinin “göstermelik” olduğunu söyledi. İncirli, kamu kaynaklarının yanlış kullanımı konusunda CTP’nin uzun süredir uyarılarda bulunduğunu hatırlatarak, tasarruf politikalarının planlı ve şeffaf bir şekilde uygulanması gerektiğini ifade etti ve ortada hiç rakam olmayışını eleştirdi. Sıla Usar İncirli, tasarruf paketinden önce hükümetin rüşvet iddialarına yanıt vermesi ve şeffaf olması gerektiğini söyleyerek, “Ekonomik krizden çıkmak için her şeyden önce yolsuzluk, usulsüzlük torpil yapmamak gerekir.” dedi. İncirli, ekonomik kriz dönemlerinde üretimin desteklenmesi, turizmin korunması ve tedarik zincirinin güvence altına alınmasının önemine de dikkat çekti.

-“Ceza Yasası’nda ifade ve düşünce özgürlüğünü kısıtlayan değişiklikler kabul edilemez”

Sıla Usar İncirli, Ceza Yasası’nda gündeme gelen değişikliklerle ilgili de konuşarak, CTP’nin düşünce ve ifade özgürlüğünü demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olarak gördüğünü vurguladı. İncirli, insanların düşüncelerini özgürce ifade edebilmesinin demokratik toplumların temel özelliklerinden biri olduğunu belirterek, ifade özgürlüğünü kısıtlayacak düzenlemelerin kabul edilemez olduğunu söyledi.

-“Ülke ciddi bir yönetim ve demokrasi krizi içinde”

"Ülkede yalnızca ekonomik değil aynı zamanda ciddi bir yönetim ve demokrasi krizi yaşandığını" ifade eden İncirli, gündemdeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına işaret etti. Son dönemde gündeme gelen yolsuzluk, usulsüzlük ve torpil iddialarının devlet kurumlarına zarar verdiğini vurgulayan İncirli, kurumların zayıflatılmasının kamu yönetiminde ciddi sorunlar yarattığını söyledi. Ayrıca, bürokrasi ile siyasetin dengeli bir şekilde yürütülmesi gerektiğini söyleyen Sıla Usar, “Maalesef son zamanlarda bürokrasi ezilmiş durumda ve bu durum kurumların zayıflanmasına da neden oluyor.” dedi.

-“Mesele seçimi kazanmak değil, ülkeyi yönetmeye hazır olmak”

CTP’nin uzun süredir erken seçim çağrısı yaptığını hatırlatan İncirli, “Erken seçim sadece bizim değil halkın da talebi. Halk sandık ne zaman kurulacak diye soruyor.” şeklinde konuşarak, halkın da artık sandığın kurulmasını beklediğini ifade etti. İncirli, ülkenin daha fazla zaman kaybetmemesi gerektiğini vurgulayarak erken seçimin yeni bir başlangıç için gerekli olduğunu söyledi. CTP’nin hükümete gelmesi durumunda ülkenin mali yapısını güçlendirmek, kamu yönetimini yeniden yapılandırmak ve yapısal reformları hayata geçirmek için kapsamlı hazırlıklar yaptıklarını belirten İncirli, “Artık meselemiz yalnızca seçimi kazanmak değil; hükümete geldiğimizde ülkeyi nasıl yöneteceğimizin hazırlığını yapmaktır.” dedi.